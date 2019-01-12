Genelde uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla adından söz ettiren Meizu, yeni akıllı telefonlarında da orta segment sınıfına taht kurmayı başardı. Aslında markanın çok iddialı akıllı telefon sunduğunu söylemek yanlış olur. Bunun yanında dediğimiz gibi ücretler kısmında uygun fiyatlı seriler sunulması Meizu markasının bir hayli yaygınlaşmasını sağlamış durumda. Markanın bu şekilde öne çıkan akıllı telefonlarından birisi de Meizu X8 akıllı telefonu. Uygun fiyatlı akıllı telefon serilerinin içerisinde yer alan Meizu X8 için açıklanan ülkemiz fiyatları da bir bu modelin ülkemizde de öne çıkmasını sağlayacak cinsten.

Meizu X8 Türkiye Fiyatları

Kısa süre önce tanıtımı yapılan Meizu X8 akıllı telefonların ülkemize gelip gelmeyeceği kesin değildi. Beklentiler karşılandı ve Meizu X8 akıllı telefonlarının ülkemiz satışı da başladı. Büyük e ticaret siteleri üzerinden satışa çıkan yeni akıllı telefonların satış fiyatı ise 1.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Kampanyalı fiyat olarak gösterilen 1.999 TL satış fiyatı, yeni akıllı telefonlar için oldukça ideal bir aralık olarak gösterilebilir. Öyle ki söz konusu akıllı telefonun özelliklerine sahip olan diğer modeller 2.500 TL ve üzeri fiyatlara alıcı buluyor.

Telefonun özelliklerinden de söz edelim. Tanıtımın sonrasında da paylaşmıştık ancak bir kez daha hatırlatalım. Yeni modelin içerisinde Snapdragon 710 işlemcileri bulunuyor. Orta segment akıllı telefonlarında yer alan işlemciler, geçen sene tanıtılan modellere göre çok daha iyi bir performans aralığı sunulmasını sağlıyor. RAM bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek miktarı sunuluyor ve 64 GB değerinde de depolama alanına yer veriliyor.

Ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise 6.2 inçlik panel karşımıza çıkıyor. 6.2 inçlik panelin sunduğu çözünürlük değeri ise 2220 X 1080 piksel olarak açıklanmış durumda. Full HD+ çözünürlük değeriyle beraber görüntü konusunda istenen başarıya ulaşılıyor. Kamera kısmında ise 12 MP + 5 MP değerinde çift arka kamera ve 20 MP değerinde de ön kamera kullanımı yapılmakta. Yine daha detaylı özelliklere sitemizde yer alan incelemeden ulaşabilirsiniz.