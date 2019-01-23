Sürpriz bir akıllı telefon üzerinde çalışmalar yaptığı bilinen Meizu, merakla beklenen yeni akıllı telefonlarını bugün itibariyle tanıttı. Markanın yeni akıllı telefonlarında dikkat çeken yenilikler olduğu gibi alanında ilk olacak olan özelliklerde ortaya çıktı. Meizu Zero adıyla tanıtılan yeni akıllı telefon için paylaşılan özelliklerden söz edelim. Bakalım bu modelin rakiplerinden farkı ne? Markanın ilk defa denediği teknolojilerin neler olduğuna ve yeni modelin tüm detaylarına geçelim.

Meizu Zero Özellikleri Neler?

Meizu Zero akıllı telefonlarının en büyük farkı bir tuşunun ya da herhangi bir giriş portunun bulunmuyor olması. Telefonda ne tuş var ne de şarj cihazı takabileceğiniz bir port var. Bu yönüyle alanında ilk olan Meizu Zero, dikkat çeken bir panele sahip. 2,5 D katmanlı ekranlara sahip olan telefon, 5.99 inç ekran üzerinden parmak izi sensörüne sahip. Esnek OLED ekran teknolojisinde olan cihazın arka kısmında da hiçbir detay yok. Sadece kameraların bulunduğu bir akıllı telefon var.

Teknik kısma girdiğimiz zaman ise Meizu Zero akıllı telefonlarının çok fazla bilgisinin paylaşılmadığını görüyoruz. Sadece bu modelin içerisinde Snapdragon 845 işlemcilerinin bulunduğu açıklandı. RAM için beklenti ise 4 GB. Amiral gemisi işlemci modelleriyle beraber gelen akıllı telefonun kablosuz şarj teknolojisi sunduğunu da ekleyelim. Zaten herhangi bir giriş portu olmadığı için yeni akıllı telefonları şarj etmek için tek çare kablosuz şarj teknolojisinden yararlanmak olacak.

Meizu Zero modeli konusunda paylaşabileceğimiz son detay ise kameralar. Telefonun arka kapak kısmında 20 MP + 12 MP değerinde çift arka kamera ve ön kısımda da 20 MP değerinde tek bir kamera bulunuyor. Titreşimle ses üretme, IP68 sertifikası gibi artıları da bulunan akıllı telefonun ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı ise kesin olarak açıklanmadı. Bu detaylar için bir süre daha beklemek gerekecek. Özellikle fiyat merakla bekleniyor.