Meizu, kendisini çok fazla öne çıkarmayı başarabilmiş değil. Çinli akıllı telefon üreticisi bu konuda ciddi çalışmalar yapmaya ise devam ediyor. Özellikle son tanıtılan akıllı telefon modelleri, bu konuda markanın istediği yere gelmesini sağlamaya başladı. Yavaş yavaş ülkemizde de karşımıza çıkmaya başlayan Meizu akıllı telefon modellerine çok kısa süre önce yeni bir seri daha eklenmişti. Kısa süre önce markanın modelleri arasında yer bulan akıllı telefonlar Meizu Zero olarak karşımıza çıkmıştı.

Başta tasarımıyla fark yaratan yeni seri akıllı telefonların neler sunacağından söz edelim. Bakalım Meizu Zero akıllı telefonları için sunulan yenilikler neler?

Meizu Zero Tasarım Özellikleri

Meizu Zero akıllı telefonlarının teknik özelliklerini bir kenara bırakarak, ilk aşamada tasarım özelliklerine bakmak gerekiyor. Tasarım konusunda Meizu Zero akıllı telefonları çok iddialı. Marka bu modelle beraber yeni bir şey denedi. Söz konusu akıllı telefonlarda herhangi bir bağlantı girişi bulunmuyor. Bunun yerine tam anlamıyla yekpare bir kasaya sahip olan akıllı telefonlar görüyoruz. Bunun dışında ekran kısmında da farklı bir yapı söz konusu.

Telefonların ön kısmında çerçevesiz bir yapı var. Üst ve alt kısımlarda ince bir çerçeve bölümü mevcut olsa da genel olarak çok yüksek çerçeve oranlarının olmadığını söylemek gerekiyor. Telefonların her iki yanından da kavisli ekran sunması ise dikkat çeken diğer detaylar arasında. Bu kısımlarda tamamen çerçevesiz ekran düzeninin sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yine ekran üzerinden parmak izi okuma özelliği de telefonların tasarımının desteklenmesini sağlamış durumda.

Ön kısımda bu detayların öne çıktığı akıllı telefonların arka kapak kısmında da genel olarak sade ancak şık bir görüntü var. Arka kapak üzerinde çift arka kamera dizilimi dikkat çekiyor. Üst üste sıralı olan çift arka kameranın, çok geniş bir alan almadığını söylemek gerekiyor. Yine arka kısımda da parmak yüzey söz konusu.

Telefonların bu tasarımla beraber sunduğu ölçüler ise 149.75 mm X 74.27 mm X 7.85 mm olarak karşımıza çıkıyor. Beyaz ve siyah renklerinin sunulduğu Meizu Zero akıllı telefonlarının tüm bu yapısı sayesinde IP68 sertifikasına sahip olduğunu ve ekstra koruma sunabildiğini de belirtelim. Bağlantı noktalarında yapılan düzenleme bu konuda öne çıkıyor.

Meizu Zero Ekran Özellikleri

Ekran konusunda da çok başarılı bir akıllı telefon var. Amiral gemisi akıllı telefon modellerinden biri olmasının yanında ekran kısmında da fark yaratan telefonun, 5.99 inçlik bir ekran paneli bulunuyor. 5.99 inçlik ekran panelinde 1080 X 2340 piksel çözünürlük değerine yer veriliyor.

Ekranın AMOLED ekran teknolojisinde olması da yine büyük artılar arasında yer alıyor. Bu değerlerle beraber sunulan piksel yoğunluk değeri ise 430 PPi olarak açıklanmış durumda. Flyme 7.0 arayüzüyle beraber gelen ekranların %88 ekran gövde oranına sahip olduğunu da ekleyelim.

Teknik Özellikler Neler?

Yeni akıllı telefonların teknik kısımda ne gibi artılar sunduğuna geçelim. Dediğimiz gibi yeni model amiral gemisi serilerine dahil olan bir akıllı telefon. Bu nedenle yer verilen teknik özelliklerde yine amiral gemisi serilerinde gördüğümüz özellikler. Yeni serinin içerisinde yer alan işlemci Snapdragon 845 işlemcileri. Yenilenmiş olan işlemciler 2.8 GHz hız değerine sahip ve 8 çekirdekli.

Geçen senenin amiral gemisi işlemcileri olan serinin 10 nm üretim sürecinden çıktığını belirtelim. 1.8 GHz hızında çalışan bir de yardımcı işlemciye sahip olan Snapdragon 845 serisinin grafik birimi kısmında ise Adreno 630 serisine yer veriliyor.

Bu değerlerle beraber sunulan RAM bellek miktarı ise 4 GB olarak açıklandı. 4 GB RAM bellek miktarında yer verilen dahili depolama alanı ise 64 GB olarak açıklandı. Telefonun ana modelinde 4 GB RAM bellek miktarı görüyoruz ancak bunun dışında bir de 6 GB RAM bellek miktarı kullanan seriler var.

Her iki akıllı telefon modelinde de RAM bellek miktarına göre depolama alanı seçeneklerinde değişiklik yapılıyor. 4 GB RAM bellek kullanan modelde 64 GB depolama alanına yer veriliyor. Diğer modelde ise 128 GB değerinde bir depolama alanına yer veriliyor. Her iki modelde de işlemcilerin sabit olduğunu tekrar hatırlatalım.

Kamera Özellikleri

Gelelim kamera özelliklerine. Kamera konusunda tüm detaylar dikkat çekici bir teknolojiyi işaret ediyor. Sony Exmor RS Sensörlerinin bulunduğu ana kamera 12 MP değerinde ve f/1.8 diyafram açıklık değerine sahip. 4K çekim yapabilen kameralara eşlik eden ikinci kamera ise 20 MP değerinde. Yine bu kameralarında HDR desteği ve yüz tanıma artıları bulunuyor.

Arka kameraların dışında ön kamera kısmında da yine 20 MP değerinde bir ön kamera sunulduğunu belirtelim. Her iki kamera kısmında da yapay zeka artısının sunulduğunu da söylemek gerekiyor. Ön kamera kısmında çekim kalitesinin de maksimum olarak Full HD olduğunu ekleyelim.

Ekstra ve Pil Durumu

Pil konusunda Meizu Zero akıllı telefonlarının net bir bilgi ortaya koyduğunu söylemek yanlış olur. Tanıtım sırasında da bu konuda kesin ifadeler kullanılmadı. Kablosuz olarak şarj olabilen akıllı telefonun, şarj durumu hakkında ise merak edilen tüm detaylar açıklanmış durumda.

Tasarım bölümünde bahsettiğimiz gibi bağlantı girişleri bulunmayan akıllı telefonun, 18W değerinde kablosuz şarj desteği bulunuyor. Hızlı bir şekilde şarj imkanı sunan Meizu Zero, tahmini olarak pil kapasitesi konusunda da 3000 mAh değerlerinin üzerinde değerleriyle öne çıkıyor.

Pil kapasitesini bir kenara bıraktığımız zaman ekstra özelliklerde IP68 sertifikası karşımıza çıkıyor. Tam anlamıyla bir koruma sunan telefon, su geçirmiyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen serinin işletim sistemi kısmında da Android 9 işletim sistemini kullandığını ekleyelim.

Fiyat Çıkış Tarihi

Meizu Zero akıllı telefonları için bazı noktalar belirsiz kaldı. Marka yeni akıllı telefonların fiyatları konusunda bir açıklama yapmadı. Bu konuda bilgiler şu an için gizli. Aynı durum telefonların çıkış tarihi için de geçerli. Henüz bu modelin ne zaman satışa çıkacağı konusunda da bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Alınır Mı?

Söz konusu akıllı telefonların deneysel modellerden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yeni modelin satışa çıkmasından sonra bu konuda daha iyi yorum yapılabilir. Henüz fiyat belli olmadığı için net bir şey söylemek oldukça zor. Buna karşın farklı bir deneyim isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilebilecek bir seri.