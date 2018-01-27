Bu haftanın başlarında Meizu 15 Plus‘ın ön ve arka tarafı olduğu iddia edilen birkaç görüntü sızdı. Cihazın çok ince çerçeveleri, 18:9 en-boy ekran oranı ve arkasında çift kamera kurulumu bulunuyor. Arka kameranın altında LED flaşı (Meizu Pro 6 Plus’da bulunan gibi) veya belki de arka kameralar için bir lazer otomatik odaklama var. Telefon Snapdragon 845 işlemci veya Exynos 8895 işlemci ile güçlendirilecek.

Meizu, 15 Plus’un yanı sıra Meizu 15’in adını taşıyan daha küçük bir cihaz versiyonu da satışa sunmayı planlıyor. Telefonun bir sunumu bir twit aracılığıyla yapıldı. Görüntü oldukça karanlık olsa da cihazın arka yüzünün Meizu 15 Plus‘ın arkasını gösteren çizim görüntüsüne çok benzer olduğunu görebiliyoruz. Telefonun ön yüzünde kavisli bir ekran bulunuyor ve ekranın altında yuvarlak bir daire halini aldığını görebiliyorsunuz. Muhtemelen ev düğmesi parmak izi tarayıcısına da sahip.

Hem Meizu 15 hem de Meizu 15 Plus‘ın Şubat ayında, şirketin kurucusu Jack Wong‘un Meizu‘nun 15. yıldönümü pastasının mumlarını üflerken duyurması bekleniyor. Evet 2003 yılında şirketin başlangıcını anmak için her iki telefonda da 15 sayısı kullanıldı.