Mercan mavisi Samsung Galaxy S8/S8+ geliyor

ABD, yakında Samsung Galaxy S8 ve S8 + akıllı telefonların Coral Blue (Mercan mavisi) renk modellerini alacak gibi görünüyor. Genellikle güvenilir sızıntı uzmanı Evan Blass (Twitter’daki @evleaks) bu renkte amiral gemilerini gösteren bir görüntü paylaştı.

Sızıntı sadece “ABD’ye bağlı Galaxy S8 / S8 + mavi renkte” diyor. Dolayısıyla şu anda piyasanın bu renk seçeneğini tam olarak ne zaman alacağına dair hiçbir bilgi yok. Ayrıca, ABD’li tüm GSP operatörlerinin teklif edip etmeyeceği de bilinmiyor.

US-bound Galaxy S8/+ in blue. pic.twitter.com/TuuSv61Gjy — Evan Blass (@evleaks) 6 Haziran 2017



Peki sen bu renkte bir Galaxy S8 ya da S8 Plus almak ister misin?