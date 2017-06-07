Teknoloji Haberleri

Mercan mavisi Samsung Galaxy S8/S8+ geliyor

Cepkolik » Akıllı Telefon » Mercan mavisi Samsung Galaxy S8/S8+ geliyor
Mercan mavisi Samsung Galaxy S8/S8+ geliyor
07-06-2017
0
0

ABD, yakında Samsung Galaxy S8 ve S8 + akıllı telefonların Coral Blue (Mercan mavisi) renk modellerini alacak gibi görünüyor. Genellikle güvenilir sızıntı uzmanı Evan Blass (Twitter’daki @evleaks) bu renkte amiral gemilerini gösteren bir görüntü paylaştı.

Sızıntı sadece “ABD’ye bağlı Galaxy S8 / S8 + mavi renkte” diyor. Dolayısıyla şu anda piyasanın bu renk seçeneğini tam olarak ne zaman alacağına dair hiçbir bilgi yok. Ayrıca, ABD’li tüm GSP operatörlerinin teklif edip etmeyeceği de bilinmiyor.


Peki sen bu renkte bir Galaxy S8 ya da S8 Plus almak ister misin?

Etiketler

Lütfen Bir Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*