Mercedes’in merakla beklenen modellerinden birisi olan Mercedes AMG GT Coupe’un teaser görüntüleri geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Otomobil tutkunlarını heyecanlandıran Mercedes AMG GT Coupe ve özellikleri salı günü Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmadan önce internet üzerinden sızdırıldı.

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan ve otomobil dünyasının kalbinin atacağı fuar olacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda pek çok yeni otomobil tanıtılacak. Tanıtılacak modeller arasında en çok merak edilen modellerden birisi olan Mercedes AMG GT Coupe tanıtımdan önce sızdırıldı.

Yapılı bir tasarıma sahip olan Mercede AMG GT Coupe modeli ayrıca yuvarlak yapısındaki ızgarasıyla da dikkat çekiyor. Motorunun üstündeki kaputta yer alan ince detaylarla desteklenen yapılı tasarım ayrıca otomobil arka taraflarına giden hatlarda da kendini hissettiriyor.

Sızdırılan görsellere göre Mercedes AMG GT Coupe modeli spor ruhunu asi bir tasarımla perçinlenmiş ve ortaya bambaşka bir tasarıma sahip bir otomobil ortaya çıkmış. 2018 yılı içinde çıkması beklenen Mercedes AMG GT Coupe modeli yanında BMW’nin M8 Gran Coupe modeli de merak ediliyor. Ayrıca yine aynı segment üyelerinden Audi RS7 Sportback ve Porsche Panema modelleri de bu etkinlikte tanıtılacak olan merakla beklenen modellerden birisi.

800 Beygirlik Motora Sahip Modeli Gelebilir!

Mercedes’in AMG GT Coupe modelinin sızdırılan özelliklerine gelecek olursak, AMG GT Coupe’un gücünü 608 beygir gücündeki çift turbo beslemeli 4.0 litrelik V8 motordan alıyor. Mercedes’in ayrıca 2019 yılında bu modelin hibrit motor seçeneğine sahip modelini de üreteceği konuşuluyor. Eğer ki Mercedes’in böyle bir model üretmesi durumunda araçın 800 beygir gücüne ulaşması bekleniyor. Mercedes AMG GT Coupe’un özelliklerinin önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor.