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Mercedes-Benz EQS Dünya Lansmanı Bu Akşam 19:00’da Youtube’da

Selin Polat

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Mercedes-EQ ailesinin en yeni üyesi EQS modelinin dünya lansmanı, 15 Nisan 2021 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19:00’da gerçekleştirilecek.

Tamamen elektrikli lüks sedan EQS modelinin dijital olarak gerçekleştirilecek lansmanını Mercedes-Benz Türkiye Youtube kanalından takip edebilirsiniz.

Bildiğiniz üzere Mercedes-Benz’in bu güne kadar %100 elektrikli 3 farklı modeli var. Bunlardan iki tanesi SUV segmentinde yer alırken bir tanesi de panelvan olarak karşımıza çıkıyor. Bu modellerin isimleri ise şöyle; EQC, EQA ve EQV. Fakat sadece EQC olan model ülkemizde satışa sunulmuş durumda.

Hyperscreen Ekran

Bu akşam tanıtılacak model ise %100 elektrikli ilk sedan olarak karşımıza çıkıyor. Burada merakla beklediğimiz elektrikli otomobilin iç tasarımı sizleri şaşırtabilir. Keza Hyperscreen adını verdikleri 3 parçadan oluşan devasa ekranı oldukça başarılı.

Bu ekran ile ilgili detaylı bir videoyu aşağıda iletiyorum.

Akşamki canlı yayından sonra detayları size aktarmaya devam edeceğiz.

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Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

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