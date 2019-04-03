Mercedes CLA Alınır mı?

Lüks araç modelleri denildiği zaman akla ilk gelen markalardan biri olan Mercedes, özelliklerine göre uygun fiyatlı model olan CLA serisini satışa sunuyor. En çok satan Mercedes modelleri arasında yer alan Mercedes Cla, araçlarının ne kadar tercih edilebilir seriler olduğu ise tartışma konusu.

Eğer bu seriyi tercih etmek istiyorsanız, aklınızdaki tüm sorulara cevap vermeye çalışalım. Bakalım söz konusu araçlar neler sunuyor? Tasarım özellikleri ve teknik özellikler nasıl? Fiyatlar neler?

Mercedes Cla Tasarımı

Tasarım kısmında dikkat çekici hatlara sahip olan yeni bir seri var. Öncelikle n kısımdan başlamak gerekiyor. Ön kaput tasarımının oldukça keskin hatlara sahip olduğunu görüyoruz.

Aracın önüne doğru uzanan Mercedes logosunun yer aldığı kaputun hemen altında geniş bir marka logosu dikkat çekiyor. Dairesel Mercedes logosunun yer aldığı bölümün hemen altında da delikli ızgara yapısının kullanıldığını görüyoruz.

Yine bu bölümün dışında alt kısımda geniş bir ızgara alanı daha var. Çok daha keskin hatlara sahip bir tampon bölümü sunulmuş durumda. Genel olarak biraz daha uzatılmış olan serinin, hem içe hem de dışa doğru kavis verilmiş hatları bulunuyor.

Bu da aracın daha sportif bir görüntü kazanmasını sağlamakta. Genel olarak tasarım çizgilerinin oldukça başarılı ve daha sportif bir yapıda olduğunu da eklemek gerekiyor.

İç Tasarım Detayları

İç tasarım kısmında çok iddialı bir araçtan söz ediyoruz. Ergonomik bir kokpit havası sunan iç tasarımda ilk dikkat çeken kısım direksiyon bölüm. Üzerinde 12 kontrol tuşu bulunan ve üç noktalı olan direksiyon simidinin hemen önünde bir gösterge paneli yer alıyor.

Gösterge panelinde, orta kısımda konumlandırılmış olan bir dijital alan görüyoruz. Bunun dışında değişen standart gösterge paneli kullanımı da devam etmekte. Mercedes bu alanı, dört yuvarlak göstergeli çift tüplü kombine gösterge alanı olarak lanse ediyor.

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Kokpit olarak değerlendirilen orta konsola geçtiğimiz zaman ise akıllı telefonların ekranına benzer bir ekran kullanan multimedya ekranını görüyoruz. Şık metal çerçevelerle donatılmış olan ekranın hemen altında havalandırma ızgaraları var. Havalandırma ızgaralarında da değişiklik yapılmamış ve yine dairesel tasarıma yer verilmiş durumda.

Bu kısmın hemen altında kalan bölümde ise kontrol butonları ve alt kısımda da klima kontrol bölümü bulunuyor. Konsolda daha aşağı indiğimiz zaman, saklama alanlarını ve vites joystick bölümünü görüyoruz. Başka bir detay söz konusu değil. Genel olarak oldukça ferah bir iç mekana yer verildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Mercedes Cla Motor Seçenekleri

Motor seçenekleri kısmında da farklı alternatifler var. Dizel motor seçeneğinin bulunmadığı seride, benzinli motorları görüyoruz. Araç paketlerine göre bu kısımda değişiklikler yapılmış durumda. Değişiklikleri ve tüm motor seçeneklerini belirtelim.

CLA 200 FL AMG modeli: 1.6 litre 4 silindir direkt enjeksiyonlu benzinli, turboşarj destekli motor. Super otomatik şanzımanla beraber sunuluyor.

Mercedes AMG CLA 45 4MATIC FL:0L motor hacmi ile 280(381)/6000 nominal güç sunuluyor. Yine bu motor seçeneği de 4 silindir ve süper plus otomatik şanzıman desteğine sahip. 218 beygir gücünde olan bu motorun kullanıldığı AMG modelinde 100 km hıza sadece 6,4 saniyede ulaşıldığını da ekleyelim.

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Genel olarak motor kısmında oldukça yüksek bir performans değeri sunulduğunu söylemek yanlış olmaz. Sadece otomatik vites seçeneğinin sunulduğu araçlarda motor seçimine göre 6 litre ile 8 litre arasında yakıt tüketim değerleri elde edildiğini de belirtelim.

Araç İçi Teknolojilerde Dikkat Çeken Tüm Detaylar

Mercedes Cla modelinin araç içi ve araç dışı teknolojilerinde bir adım önde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu konuda çok iddialı bir araçtan söz ediyoruz. Sözü uzatmadan hemen detaylara geçelim.

Comand Müzik Eğlence Sistemi: Konsolda yer alan multimedya ekranında sunulan sistem, araç içerisinde hemen her şeye ulaşmanızı sağlıyor. 20 santimetrelik özel ekranda sunulan sistem, hava durumu, internette gezinme imkanı, sesli komut özelliği, navigasyon, Android Auto desteği, Apple CarPlay desteği gibi desteklere yer veriyor.

Bunun dışında SMS’leri yüksek sesle okuma, müzik dosyalarında ses akışının sağlanması gibi ayrıcalıklarda yine öne çıkan özellikler arasında. Kısacası bu bölümde başarılı bir akıllı telefon sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Multimedya sisteminin teknik özelliklerine yer verelim. Bu söylediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

200 GB sabit sürücü (HDD)

Bluetooth® arabirimi, Bluetooth® Audio dahil

COMAND kontrolörü ve orta konsolda dokunmaya duyarlı telefon tuş takımı

DVD/CD kombinasyon sürücüsü

Yüksek çözünürlüklü 31.2 santimetrelik TFT ekran, 1440 x 540 piksel

Dijital müzik, video ve fotoğrafları kaydetmek için 10 GB depolama kapasitesine sahip Music Register (MP3/WMA/AAC/MPEG/AVI 720p’ye kadar)

Trafik bilgisi dekoderiyle birlikte (TP/TA) RDS / ikili tuner

Orta kol dayanağında iki USB portu ve COMAND kumanda panelinde bir SD kart yuvası

Harman Kardon Logic 7 Ses Sistemi: Araç içinde en iyi ses deneyimini vermek için Harman Kardon ile anlaşma yapan Mercedes, tüm koltuklardaki yolculara 5.1 çok kanallı 360 derecelik ses deneyimi sunuyor.

Yüksek performans değerine sahip tam 12 adet hoparlör gördüğümüz cihaz da etkileyici üç boyutlu ses etkisi sunulduğunu da ekleyelim. Tabii ki bu paket isteğe bağlı olarak seçilen bir paket. Standart olarak sunulan bir sistem değil.

Dıstronic Aktif Takip Yardımcısı: Geçelim aracın akıllı teknolojilerine. İlk dikkatimizi çeken teknoloji Dıstronıc teknolojisi. Önde yer alan aracı güvenli takip mesafesinden izleme konusunda size yardımcı olan teknoloji, radar destekli olarak çalışıyor.

Sistem gerektiğinde aracı frenliyor, gerektiğinde ise yeniden hıza basıyor. 0-200 km arasında çalışan teknoloji, otomatik frenleme özelliğine de sahip. Sürücünün ani trafik değişikliklerine göre anında uyarılması sağlanıyor. Eğer bir çarpışma ihtimali varsa, acil fren destek sistemi de devreye sokuluyor.

Aktif Fren Yardımcısı: Güvenlik konusunda ekstra bir çözüm sunan teknolojilerden birisi de aktif fren teknolojisi. Yine radar destekli olarak çalışan sistem, 30 ile 250 km hız aralığında önde seyreden araçlar ile güvenli takip mesafesinin aşılması durumunda bir uyarı veriyor. Sürücü bu konuda uyarılmasına rağmen, takip mesafesi azalmaya devam ederse, aralıklı çalışan bir sesli ikaz sunuluyor.

Bunun dışında duran ya da hareket halinde olan nesnelere çarpma durumu algılanırsa, radarlar bu konuda uyarı sunuyor ve fren desteği devreye giriyor. Ek fren basıncı oluşturularak sürücünün acil fren sırasında daha iyi sonuç alması sağlanıyor.

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Tüm bunlara ve uyarılara rağmen sürücü fren yapmaz ve tepki vermezse, otomatik olarak frenleme sistemi devreye giriyor. Sistem gerek duyduğunda fren yaparak aracın durmasını sağlıyor. Sürücü herhangi sıkıntılı bir durumdaysa sorun çözülmüş oluyor.

Pre-Safe Sistemi: Araç içi güvenlik sistemi olarak gösterebileceğimiz Pre Safe sistemi, herhangi bir kaza durumunun algılanması halinde kemerlerin sıkılmasını ve camların kapatılmasını sağlıyor. Kaza durumunda sürücü ve yolcuların zarar görmesinin önüne geçiliyor.

Attention Assist: Sürücünün yorgunluğunun algılanmasını sağlayan sistem, sürücüyü yorgunluk konusunda uyarıyor.

Şerit Takip Sistemi: Akıllı şerit takip sistemi de yine Mercedes Cla modelinin öne çıkan teknolojilerinden bir tanesi. Aracın şeritten çıkması durumunda, sistem sizi uyarıyor ve aracın yeniden şeride dönmesi sağlanıyor.

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Park Yardımcısı: Aracın sensörler ve kamerası sayesinde otomatik olarak park edilmesini sağlayan bir sistem, sadece yatay ya da çapraz park seçimini yapılmasıyla kullanılabilir duruma geliyor.

Mercedes Cla Fiyatları Nasıl?

2019 yılı için açıklanan fiyatlara hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

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Alınır Mı?

Gelelim başta sorduğumuz sorunun cevabına. Bu modelin ne kadar tercih edilebilir olduğu konusunda bilgi verelim. Fiyatları ve sunduğu teknolojiler karşılaştırılacak olursa, gerçekten başarılı bir seri sunulmuş durumda. Rakiplerine göre ideal bir fiyat aralığının sunulduğu araç, kendi segmentinin en çok tercih edilebilecek modelleri arasında yer alıyor.