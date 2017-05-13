Metal Gear Survive Sistem Gereksinimleri

Metal Gear Survive oyunu için sistem gereksinimleri açıklandı. Bilgisayarınızı epey zorlayacak cinsten donanımları görmeye hazır olun. Oyunu minimum ayarlarda bile oynamak için en az bir Core i5-4460 3.2GHz işlemci, 4 GB Ram ve GeForce GTX 650 2GB ve benzeri bir ekran kartına ihtiyacınız olacak.

İdeal ayarlarda oynarım derseniz de en az bir i7 işlemciyi, 8 GB Ram’i ve GeForce GTX 760 gibi bu segmentte ekran kartına ihtiyaç duyacaksınız. Gelin siz ideal ayarlarda oynamayı deneyin. Aşağıda tüm gerekli sistem gereksinimlerini açıklıyoruz.

Metal Gear Survive, kendisi MGS V’den önce kurulmuş olan Ground Zeroes olaylarından hemen sonra alternatif bir evren. Taking yerinde kurulan dört kişilik bir kooperatif gizli oyunudur: Metal Gear Survive, üyeleri etrafında döner Militaires San Frontiers (MSF) solucan deliklerine girdi ve bir zombi ordusuyla savaşarak görevlendirildi.

Metal Gear Survive Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-4460 3.2GHz ya da FX-8320

Ekran Kartı: GeForce GTX 650 2GB ya da Radeon HD 5850 2048MB

Ram: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7, 64 bit

Dirext X: 11

Gereken Boş Disk Alanı: 28 GB

Metal Gear Survive İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i7-4790 4-Core 3.6GHz ya da FX-9590

Ekran Kartı: GeForce GTX 760 ya da Radeon R9 280

Ram: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 8, 64 bit

Dirext X: 11

Gereken Boş Disk Alanı: 28 GB

Metal Gear Survive Trailer (Videosu)