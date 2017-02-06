Metal Kapaklı En İyi Akıllı Telefonlar ve Özellikleri

Akıllı telefonlarda tasarım konusunda kullanılan hammadde malzemeleri telefonun kullanımını ve telefonların özelliklerini de doğrudan etkilemekte. Eski serilerde genellikle plastik kapak ve plastik çerçeveler kullanılırken plastik modellerin hem artık şık modeller olarak değerlendirilmemesi hem de daha dayanıksız olması ile beraber son dönemde daha çok akıllı telefonlarda metal hammadde tercihi yapılmaya başlandı. Bu noktada artık son serilerde genel olarak metal kapak ve çerçeve kullanılması ile beraber bu alanda en iyi olan akıllı telefon modelleri de merak edilmeye başlandı. Peki Metal Kapaklı En İyi Akıllı Telefonlar hangileri?

Metal Kapaklı En İyi Akıllı Telefonlar İlk 5

Akıllı telefonlar arasında hem arka kapaklarında hem de çerçevelerinde metal tasarım kullanan modeller içerisinde en iyi olanlar hangileri? Metal Kapaklı En İyi Akıllı Telefonlar ne gibi özellikler barındırıyor? Bakalım

Tasarım: Özellikle tasarımları ile öne çıkan serilerden biri olan Xiaomi Mi S5 Plus akıllı telefonları Metal Kapaklı En İyi Akıllı Telefonlar arasında listenin ilk sırasında yer alıyor. Tasarım konusun da modelin öncelikle ekran gözde oranıyla dikkat çektiğini belirtelim.

Ekran çerçeve oranı konusunda %75 gibi bir oranla beraber tasarım konusunda beğeni toplayan serinin ön kısmında fiziksel bir Home tuşu kullanılmıyor. Bunun yerine sanal tuşlar ile zenginleştirilmiş olan model 7,95 mm kalınlığa sahip. Hem çerçevesi hem de kapağı metal olan serinin Altın, Siyah, Beyaz ve Pembe gibi renk seçenekleri de bulunmakta.

Ekran Özellikleri: 5.7 inç ekran boyutu ve Full HD çözünürlük desteği buna ek olarak IPS LCD panel teknolojisi kullanılmakta.

Teknik Özellikler: Teknik özellikler konusunda ise üst segment üyesi olan akıllı telefonların içerisinde Snapdragon 821 serisi işlemciler bulunuyor. Toplamda 2.35 GHz hız değerine ulaşan işlemcilerin Adreno 530 serisi grafik işlemcisi ile beraber geldiğini de belirtelim. Performans konusunda en başarılı akıllı telefonlardan biri olan seride toplamda 6 GB Ram miktarı da bulunmakta.

Üstelik Ram teknolojisi olarak LPDDR4 serisi kullanılmakta. 128 GB dahili depolama birimi ile gelen ve Samsung’un yeni kullanmaya başlayacağı UFS 2.0 depolama teknolojisi de kullanan akıllı telefon teknik özellikler konusunda da ilk sırada.

Fiyatı: 390 dolar

Tasarım: Alışılmış olan Xperia serisi tasarımına sahip olan akıllı telefonun tam dikdörtgen şeklinde karşımıza çıkan tasarımı oldukça beğeni toplayacak cinsten. Arka kapakta üst köşe kısmında kamera ve flaş konumlandırması bulunan telefonun kalınlık değeri ise 8.1 mm olarak belirlenmiş durumda. Metal Kapaklı En İyi Akıllı Telefonlar arasında ikinci sıradan listemize giren akıllı telefonun mavi, siyah ve gümüş rengi de bulunuyor. Ayrıca telefonun 161 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

Ekran Özellikleri: Ekran konusunda 5.2 inç seçimi yapan akıllı telefonun Full HD çözünürlük desteği sunduğunu da hatırlatalım. 424 PPI değerinde piksel yoğunluğu sunan akıllı telefonun IPS LCD panele sahip olduğunu da ekleyelim.

Teknik Özellikler: Yine üst seviye akıllı telefonlardan biri olan Sony Xperia XZ serisi Snapdragon 820 serisi işlemcilerle beraber gelmekte. 2.2 GHz hız değeri sunan akıllı telefonların grafik işlemcisi ise Adreno 530. Bunun dışında LPDDR4 ram tipinde 3 GB Ram ile beraber gelen akıllı telefonun 2 TB değerine kadar yükseltilebilir bir hafızası olması da dikkat çekiyor.

Fiyatı: 2.200 TL

Tasarım: Metal Kapaklı En İyi Akıllı Telefonlar içerisinde gösterebileceğimiz akıllı telefonların tasarım konusunda yine sanal bir Home tuşu ile beraber geldiğini ve genel olarak sadece bir tasarıma sahip olduğunu da belirtelim. Metal arka kapağında parmak izi sensörü ve kamera bulunan akıllı telefonların kalınlığı ise 8.35 mm olarak öne çıkmakta. Toplamda 175 gram ağırlığında olan akıllı telefonların çerçevesinin de metal olması büyük bir artı.

Ekran Özellikleri: 5.5 inç ekran boyutu ile beraber gelen telefonların çözünürlük değeri ise Full HD. Piksel yoğunluk değeri olarak da 401 PPI değerini sunan akıllı telefonların ekran gövde oranı ise %73 oranında. IPS LCD panel ile beraber gelen telefonların ekran teknolojisi konusunda ideal modellerden biri olduğunu da söylemek gerekiyor.

Teknik Özellikler: Teknik özellikler konusunda ise bu kez orta sınıf bir akıllı telefon modeli sunulmakta. MediaTek MT6797 işlemcilerle beraber gelen akıllı telefonların işlemci hızı ise 2.1 GHz değerinde. 10 çekirdek olan işlemcilerin ise genel performansı oldukça başarılı. LPDDR3 Ram tipi ile beraber 3 GB Ram değeri sunan akıllı telefonların dahili hafızası ise 16 GB.

Fiyatı: Fiyatı konusunda bu seri en ideal modellerden biri olarak 990 TL ile geliyor.

Tasarım: Samsung’un başarılı orta segment üyelerinden biri olan J7 Prime akıllı telefonları da yine Metal Kapaklı En İyi Akıllı Telefonlar arasında yer alıyor. Tasarım noktasında standart Samsung tasarım detaylarını benimseyen akıllı telefonun 8 mm kalınlığında ve 167 gram ağırlığında olduğunu ekleyelim.

Ekran Özellikleri: 5.5 inç ekran boyutu ile beraber gelen akıllı telefonlar yine Full HD çözünürlük değeri sunmakta. %73.3 ekran gövde oranına sahip olan akıllı telefonlar 401 PPI piksel yoğunluğu ile gelmekte.

Teknik Özellikler: Samsung Exynos 7872 işlemcileri ile beraber gelen akıllı telefon 8 çekirdek 1.6 GHz hız değerinde. 3 GB Ram LPDDR3 teknolojisini de unutmayalım.

Fiyatı: 1.200 TL