Metro Exodus İpuçları ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kısacası Metro Exodus nedir? Nasıl oynanır? Hikayesi neyi anlatıyor temalı yazımızda, bilmeniz gereken bütün ayrıntıları sizlere aktaracağız.

Metro Exodus, Artyom ve Spartan Rangers’ın Metro sisteminde bulunan karanlık tünellerden alarak ve Rusya’ya götüren serinin ilk örneğidir. Dört mevsim boyunca keşfedilmeyi bekleyen bir devasa bir dünya atmosferi sunar.

Yeni dünyayı keşfetmek, oyuncular için bir dizi yeni deneyim ve hayatta kalma mücadeleleri sağlar. Eski Metro oyuncularının yanı sıra yeni oyuncular, sürülebilir araçlar ve harekete geçirilebilir filtreler dahil olmak üzere birçok yeni özelliğe sahip olmuştur.

Oyunu oynaması gerçekten çok zordur. Oyundaki bütün silahları kullansanız bile bir haydut kampına girmek neredeyse imkansızdır. Bunu oldukça hızlı ve planlayarak yapmanız gerekir. Kısacası oyunun sunduğu ölümcül açık dünya ortamlarını keşfetmek için gözlem, gizlilik ve beceri kullanmak zorundasınızdır.

Metro Exodus için En İyi İpuçları ve Püf Noktalar

Sık Sık Keşifler Yapın

Radyoaktif manzara hem haydutlardan hem de mutasyona uğramış hayvanlardan kaynaklanan tehlikelerle dolu. Bundan dolayı kıyamet sonrası arayışınızda size yardımcı olacak harika aksiyonlara ev sahipliği yapar.

Oyunda ilerledikçe, çeşitli “?” simgeleri haritada görünecektir. İlgi çekici görevleri yerine getirmeye çalışırken, haritanızda görünen simgeleri tam olarak keşfetmeye zaman ayırmanızı tavsiye ediyoruz. İlgi çekici yerleri araştırmak, yüksek güçlü Bulldog tüfeği ve Demiryolu Silahı gibi yeni silahları bulmanıza yardımcı olur.

Farklı Silahlar Kullanın

Metro Exodus’un silah sisteminde mevcut olan kişiselleştirme özelliği etkileyicidir. Standart bir silahı aldığınızda onu tamamen farklı iki silah şeklinde kullanmanıza olanak sağlar. Bunları yakın ve uzak menzilli olarak kullanabilirsiniz.

Silahınızı her ne kadar sürekli olarka geliştirmek cazip gelse de, cephanenizin son derece sınırlı olduğunu ve aynı tipteki tüm silahlar arasında paylaşıldığını belirtmekte fayda var.

Kıyamet sonrası vahşi doğada hayatta kalmak ve tehlikeleri gidermek istiyorsanız, her biri farklı tipte cephane (ucuz el yapımı cephane kullanan Tihar dahil) kullanarak üç farklı silah türü kullanmanızı öneririz. Bu sayede cephaneliğiniz bittiğinde, savaşın kızıştığı anda silahlar arasında geçiş yapmanız en iyisi olacaktır.

Gözlemlemeyi Unutmayın

Açık dünyayı ya da yıkık bir sığınağı keşfetmek, son derece dikkat gerektirir. Metro Exodus dünyasının canlı olduğunu aklınızda bulundurmalısınız. Bundan dolayı da gözlem yapmak en iyi olacaktır.

Nadir silahlar, modlar ya da işçiliği için malzemeler içeren gizli alanlar bulmanın yanı sıra, düşmanları keşif yaparken de dikkatli olmak gerekir. Metro Exodus’taki NPC’lerin tümü, yeterince sabırlı olmanız durumunda yararlanabileceğiniz benzersiz özelliklere ve zayıf noktalara sahiptir.

Örneğin Bekçilere katılın. Mutasyona uğramış tazı benzeri hayvanı yiyecek bulmak için gönderir. Girilen kamuflajdan dolayı dikkat çekmez. Ayrıca izciyi sessizce çıkarırsanız, kaybedeceğiniz bir savaştan kaçınabilir ya da çok sayıda değerli kaynağı kazanmak için gereksiz yere harcayabilirsiniz. Gözlemleyin. Öğrenin. Uyarlayın. Metro Exodus’ta hayatta kalmanın anahtarı budur.

Ne Bulursanız Alın

McDonald’s, Amazon ya da başka bir şey olmayan bir dünyada, kaynakların hem elde edilmesi zor hem de çok değerlidir. Taze hava filtreleri ve ilaçlardan çok ihtiyaç duyulan cephane, el bombaları, molotoflar ve daha fazlası hayatta kalmak için önemli araçlardandır.

Kaynaklar çeşitli şekillerde ve boyutlarda gelir ve çevrede tespit etmek her zaman kolay değildir, ancak etrafta dolaşan ölü düşman haydutları varsa, potansiyel kaynaklar için keşfettiğiniz her yeri aramanızı öneririz.

Bunlar sadece yaşamsal malzemeler değil, yeni silah modlarından oluşan altın madenler de olabilir. Bulunan yeni kaynaklar mevcut silahınızı yeni ve ölümcül şekillerde özelleştirmenize olanak tanır.

Gizli Kalmaya Özen Gösterin

Şayet cephaneniz ile ilgili bir uyarı aldıysanız, cephaneniz durumunda sıkıntı yaşayaksınızdır. Bu nedenle, çatışmadan kaçınmak veya düşmanınıza atlamak için mümkün olduğunca gizli kalmak en iyi yoldur.

Çevre, küçük tarama alanları, gizli girişler ve gizlilik söz konusu olduğunda avantajınıza kullanılabilecek diğer yapılarla doludur. Ayrıca sol kolunuzda küçük bir LED göstergesi de bulunmaktadır. Bu yandığında, düşman sizi tanımlayabilecektir.

Fakat karanlık alanlara sadık kalırsanız, herhangi bir ışık kaynağını söndürün ve yavaşça eğilin, neredeyse görünmez olacaksınız. Yine de hayvanlara karşı dikkatli olun; görmeden bile, bazı hayvanlar sizin kokunuzu alabilir.

Son olarak yerdeki camlara ve diğer nesnelere dikkat edin. Çünkü bunlar bulunduğunuz yer düşmana belli edebilir.