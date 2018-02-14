Metro Exodus ve Devasa Haritalar

Metro serisinin yeni yapımı Exodus, hem oynanış konusunda hem de mekan tasarımlarında ilk iki oyundan daha farklı bir yol izleyecek. Yeni oyunda başkarakter Artyom mücadelesini Rus metrosundan yer üstüne taşıyacak.

Oyunun baş yapımcı görevini üstlenen Jon Bloch, Game Informer’a verdiği röportajda Exodus’un haritalarının boyutu üzerinde durdu. Last Light’taki en büyük dış haritanın boyutu 200×200 metreydi ancak Exodus’daki en büyük haritanın boyutu 2×2 kilometre olacak. Bloch haritalar arasında git-gel yapılmayacağını ama haritaların kendi içlerinde açık dünya oynanışı sunacağını belirtti.

Yapımcı, büyük alanların hem yer altında hem de üstünde saatlerce oynanışa yuva olacağını belirtti. Exodus ilk iki oyunun toplamından daha büyük olacak. Büyük bölgelere giriş yaptığınızda dilediğiniz gibi hareket edebileceksiniz. Elbette orada takip etmeniz gereken bir hikaye olacak fakat sadece hikaye takılıp etrafı keşfetmezseniz, kaçıracağınız şeylerin olacağını söyledi.

Oyunun yaratıcı yönetmeni olan Andiry Prokhorov da aynı röportaj içerisinde düz ilerleyen bir oynanış ile açık dünya arasındaki dengeleyi kurmanın ne kadar zor olduğunu dile getirdi. Prokhorov’a göre 4A Game; Exodus’da hem geçmişteki iki Metro oyunlarından hem de S.T.A.L.K.E.R. Serisinden ilham alarak, güzel bir karışım ortaya çıkardı.

Metro Exodus; PlayStation 4, Xbox One ve PC için yılın son çeyreğinde çıkış yapacak.