Mi 10 ve Mi 10 Pro İçin Yeni MIUI 12.5 Güncellemesi Sunuldu!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimzi günlerde yeni MIUI 12.5 güncellemesini duyurmaya başlamıştı. Bugün ise şirket, Çin pazarındaki Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcıların bu yeni arayüz güncellemesini sunmaya başladı. İstikrarlı bir güncelleme olarak sunulan yeni MIUI 12.5‘i ilk kullanan cihazlar Mi 10 ve Mi 10 Pro olacak.

Mi 10 için V12.5.3.0.RJBCNXM, Mi 10 Pro için ise V12.5.3.0.RJACNXM sürüm numarasıyla gelen güncelleme şuan da Çin pazarında OTA üzerinden sunulmaya başladı. 4 GB boyutundaki güncelleme aynı zamanda Android 11‘i de içerisinde barındırıyor.





Android 11 tabanlı yeni MIUI 12.5, ile birlikte Mi 10 ve Mi 10 Pro yeni arayüz özelliklerine kavuşuyor. Aynı zamanda Android 11 özelliklerine de sahip olan cihazlar, bununla birlikte Mart 2021 güvenlik yamasına da sahip olacaklar. Şirketin Nisan 2021 güvenlik yamasını ne zaman sunacağı ise şuan bilinmiyor.

Çin ile sınırlı bir şekilde sunulan güncelleme, eğer teknik aksaklıklar olmaz ilerleyen günlerde küresel pazara yayılacaktır. Yeni MIUI 12.5 sayesinde cihazlar RAM kullanımını %20‘ye kadar azaltabiliyor ve arkaplan bellek kullanımında ise ortalama %25 ile %35 arasında güç tüketimini azaltıyor.