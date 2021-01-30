Ana Sayfa Akıllı Telefon Mi 11 Pro, Yüksek Kapasiteli Bir Batarya İle Geliyor!

Mi 11 Pro, Yüksek Kapasiteli Bir Batarya İle Geliyor!

Xiaomi Mi 11 Pro, ortaya çıkan yeni bilgiler ile birlikte büyük bir batarya ile geliyor. Daha fazlası haberimizde..

Yunus Emre Çakır

-

0
Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi, Mi 11 serisine yeni Pro üyesini eklemeye hazırlanıyor. Şirketin yeni modeli hakkında daha önce birçok bilgi sızdırılmıştı. Sızdırılan bu bilgiler arasında cihazın batarya kapasitesinin 4.700 mAh olacağı söylenmişti.

Ancak bugün ortaya çıkan bir bilgi ile durum hiçte böyle olmadı anlaşıldı. Yeni bilgilere göre Mi 11 Pro daha yüksek bir batarya kapasitesinin olacak.

Wiebo‘da ki haberde cihazın 5.000 mAh batarya kapasitesinin olacağı yer alıyor. Bu geçen yıl sunulan Mi 10 Ultra‘nın batarya kapasitesinden daha fazla olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında daha önce sızdırılan bigilere göre yeni Mi 11 Pro‘nun 120 W kablolu şarjı destekleyeceği söyleniyordu.

Eğer bu gerçek olursa dünyada ki ilk en yüksek kablolu şarj desteği veren cihaz Mi 11 Pro olacak. Şuan için cihaz hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Xiaomi‘nin yeni modelini resmi olarak duyurması ilerleyen günlerde bekleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Oyun

Hitman 3 İçin Yeni Bir DLC Geleceği Doğrulandı!

Bilindiği üzere birkaç hafta önce Hitman serisinin yeni oyunu çeşitli platformlara sunulmaya başladı. Hitman 3 olarak gelen oyunun geliştirici ekibi IO Interactive, oyun içerisinde...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

ZTE Axon 30 Pro, İyileştirilmiş Kamera İle Gelebilir!

ZTE'nin yakında tanıtacağı Axon 30 Pro modeli hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Wiebo'da yer alan bilgilere göre şirket yeni modelin de geliştirilmiş sensör kullanabilir....
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Yeni Ekran Modelleri Üzerinde Çalışıyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni çıkardığı cihazlar kadar ileri de çıkaracağı modeller ile de gündem de yerini korumaya devam ediyor. Samsung Display,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Mi 11 Pro, Yüksek Kapasiteli Bir Batarya İle Geliyor!

Xiaomi, Mi 11 serisine yeni Pro üyesini eklemeye hazırlanıyor. Şirketin yeni modeli hakkında daha önce birçok bilgi sızdırılmıştı. Sızdırılan bu bilgiler arasında cihazın batarya...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 8 Android 11 Güncellemesi Almaya Başladı!

OnePlus, Android 11 güncellemesini geçtiğimiz Ekim ayında kullanıcılara sunmuştu. Ancak şirket T-Mobile ve Verizon üzerinden satın alınan cihazlara bu güncellemeyi aksatmıştı.Bugün ise firma...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014