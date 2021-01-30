Mi 11 Pro, Yüksek Kapasiteli Bir Batarya İle Geliyor!

Xiaomi, Mi 11 serisine yeni Pro üyesini eklemeye hazırlanıyor. Şirketin yeni modeli hakkında daha önce birçok bilgi sızdırılmıştı. Sızdırılan bu bilgiler arasında cihazın batarya kapasitesinin 4.700 mAh olacağı söylenmişti.

Ancak bugün ortaya çıkan bir bilgi ile durum hiçte böyle olmadı anlaşıldı. Yeni bilgilere göre Mi 11 Pro daha yüksek bir batarya kapasitesinin olacak.

Wiebo‘da ki haberde cihazın 5.000 mAh batarya kapasitesinin olacağı yer alıyor. Bu geçen yıl sunulan Mi 10 Ultra‘nın batarya kapasitesinden daha fazla olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında daha önce sızdırılan bigilere göre yeni Mi 11 Pro‘nun 120 W kablolu şarjı destekleyeceği söyleniyordu.

Eğer bu gerçek olursa dünyada ki ilk en yüksek kablolu şarj desteği veren cihaz Mi 11 Pro olacak. Şuan için cihaz hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Xiaomi‘nin yeni modelini resmi olarak duyurması ilerleyen günlerde bekleniyor.