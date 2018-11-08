Mi 8, Mi 8 Explorer Edition ve Mi MIX 2S Modellerine Yeni Özellik Eklendi

Dünkü yayınlanan bir haberde, Mi 8 Pro modeli üzerinde yapılan testlerin, Mi Mix 3‘tek bulunan Gece Modunu destekleyebilecek özellikte olduğu ifade edilmişti. Devam eden testler ise bu özelliğin Mi 8, Mi 8 Explorer ve Mi MIX 2S‘inde destekleyebileceği aynı donanımsal özelliklerin bu telefonlarda da mevcut olduğu sonucuna varmıştır.

Açığa çıkan özelliğin kurulması için MIUI 10 yazılımına özel geliştirilen kapalı bir beta sürümü gerekmektedir. Bu güncelleme ile donanımsal olarak desteklenen özellik kullanılabilir hale gelir.

Öne sürülen söz konusu güncelleme hakkında paylaşılan bir ekran görüntüsü, boyutunun 300MB‘nin biraz üzerinde olduğunu ortaya çıkardı. Güncellemenin resmi olarak yayınlanmasının ardından daha çok kişi bu özelliği kullanmaktan yana nasibini alacak gibi duruyor.

Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, Mi MIX 3‘te yer alan Gece Modu kamera özelliklerinin diğer amiral gemilerine de sunulacağına söz verdi. Amiral geminin piyasaya sürülmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra, Xiaomi’nin Ar-Ge ekibi halihazırda kapalı beta sürümünde de olsa dört telefona bu özelliği verecek gibi duruyor.