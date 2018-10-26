Dün Xiaomi tanıtım etkinliğinde mükemmel kamera özelliklerine ve kızaklı tasarıma sahip Mi Mix 3 akıllı telefonunu duyurdu. Xiaomi DxOmark puanlarında 103 puan kazanmasına sebep olan kamerasının özelliklerinin üzerinde çok fazla durdu. Kamera puanlamasına bakıldığında iPhone X, Huawei P20 telefonlarını geçtiğini görüyoruz, fakat Samsung Galaxy Note 9 ve HTC U12+ ile puanlamada eş değerdedir. Şuan Xiaomi şirketi Mi 8 ve Mi Mix 2S kamera performansları üzerinde çalışmalarına devam ediyor

Xiaomi kurucu ortağı Lei Jun Mi Mix 3 kameranın Mi 8 ve Mi Mix 2S ile aynı olduğunu, yalnızca yazılım optimizasyonlarının dolayı öncüllerinden daha iyi performans göstermesini sağladığını açıkladı. Xiaomi Mi Mix 3 kamera özellikleri CMOS Sony IMX 363 ve Samsung S5K3M3+ kamera modülü de dahil olmak üzere 12 megapiksellik çift kamera kombinasyonuna sahiptir. Aynı şekilde Xiaomi 8 ve Mi Mix 2S de bu özellikleri taşır.

DxOmark’ta şu an Xaioami Mi Mix 2S 97 puan elde ederken, Mi 8 99 puana sahiptir. Yazılım güncellemelerinin daha çok gelişip daha yüksek puanlamalara sahip olacağını umuyoruz.

Xiaomi için mobil kamera ünitelerinde geliştirme ve araştırma için özel bir departman kurulduktan sonra büyük bir başarıya sahip oldu. Xiaomi telefonlarının kamera optimizasyonları kamera departmanının kurulmasından sonra çok gelişti. Departmanın ana amacı fotoğraf kalitesini geliştirmek ve AI‘yı kamera modüllerine entegre etmektir. Xiaomi kameralarının gelişmesi Çin’de olağanüstü değişikliklere sebep oldu. Artık daha fazla piksel eklemek yerine kaliteli kamera performansı elde etmeye çalışıyorlar.

Ayrıca Xiaomi Mi Mix 3 bir ekran parmak izi okuyucusu ile 6,3 inç Full HD ekrana sahiptir. 4 farklı RAM ve dahili bellek çeşidi mevcuttur. Kamera departmanı farklı diyafram seviyeleri ile 12 megapiksellik çift arka kamera ekledi. Önde güzel selfieler çekebilmek ve kaliteli görüntülü görüşme için 20 megapiksel ve 2 megapiksel sensörlü çift kamerayı da eklemeyi unutmadı.