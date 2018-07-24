Mi A2 ve Mi A1 Karşılaştırmasını Xiaomi Kendisi Yaptı

Xiaomi bugün Android One ile güçlendirilmiş olan Mi A2 akıllı telefonunu tanıttı. Tanıtım sırasında ise serinin eski modeli ile arasındaki farkları gösteren dizi iyileştirmeyi tanıtımı izleyenlere açıkladı.

Bu nedenle yeni cihazdaki gelişmeleri özetlemek için Xiaomi iki cihaz için bir tür karşılaştırma illüstrasyonu hazırladı.

Bize göre iki model arasındaki en büyük farklar sırasıyla;

Yonga seti (SD625 üzerinde Snapdragon 660)

(SD625 üzerinde Snapdragon 660) 6GB / 128GB versiyonu

20 MP Selfie kamera

Daha uzun ekran

Xiaomi Mi A2 modeli 40 farklı pazarda satışa sunulacak. Cihaz bu ülkeler arasında ilk olarak 27 Temmuz’da Fransa‘da ve sırasıyla 8 ile 10 Ağustos tarihlerinde ise İtalya ve İspanya‘da satışa çıkacak. İspanya’daki fiyat 4GB / 32GB için 250 €, 4GB / 64GB için 280 € ve 6GB / 128GB versiyon için ise 350 € olarak açıklandı.

İşte Xiaomi Mi A2 modelinin resmi olarak satışa çıkacağı o 40 farklı ülke;