Micromax, 19 Mart’ta Yeni Akıllı Telefonunu Tanıtacak!

Micromax, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Micromax In Note 1 ve In 1b olmak üzere iki yeni modeli akıllı telefon pazarına sunmuştu. Şirket şu sıralar ise Micromax In 1 üzerinde çalışıyor ve 19 Mart tarihinde de resmi olarak duyuracak. 19 Mart‘ta yapılacak olan etkinlik Micromax‘ın Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Bugünlerde şirket bu etkinlik için lansman davetiyesi göndermeye başladı. Davet, aynı bir sinema bileti tasarımlı “Hindistan’ın yeni gişe rekorları kıran filmi” yazılı şekilde davetlilere gönderiliyor.

Bu yeni model bir önceki iki model olan Micromax In 1b ve In Note 1‘in açtığı boşlukları kapatacak nitelikte olabilir. Yeni Micromax In 1, içerisinde MediaTek yonga setini bulunduracak. Bununla birlikte cihazın yanında bir de kablosuz kulaklık tanıtılması da bekleniyor. Cihazın 6.5 veya 6.7 inç bir boyutta ve 4 GB RAM kapasitesine sahip olacağı bildiriliyor.

Bununla birlikte, 5.000 mAh bataryanın hızlı şarj desteğinin ve 5G bağlantısı ile geleceği tahmin ediliyor. Şirketin yeni modeli hakkında elimizdeki bilgiler bunlardan ibaret. Ancak 19 Mart‘ta resmi tanıtımdan sonra cihaz hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız.