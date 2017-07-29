Micromax Selfie 2, 8MP ön kamera ve Android Nougat ile Geliyor!

Micromax yeni bir akıllı telefonu duyurdu. Selfie 2 olarak adlandırılan cihaz MediaTek MT6737 işlemci tarafından destekleniyor. Geniş açı Sony IM135 objektifli 8MP ön kameraya sahip ve gerçek zamanlı bokeh efektini destekliyor.

Arka kamera 13MP, bellek yapılandırması ise 3GB RAM / 32GB Dahili hafıza. Arka tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü de var. Telefon Android Nougat‘ı kutudan çıkmış olarak destekliyor ve 3.000mAh batarya ile güç sağlıyor.

Telefon henüz satışa sunulmadı, bu nedenle fiyatlandırma ve satış hedefleri henüz bilinmiyor.

Şirket, Micromax Selfie 2 satın alacaklar için 100 günlük bir süre içinde bir donanım arızası durumunda yeni bir cihaz garantisi de veriyor.