MicroSD Kart Hızı Nasıl Ölçülür?

MicroSD kartınızın hızını hiç merak ettiniz mi? Ve piyasadaki diğer kartlara göre nasıl bir performans sergiliyor? Tüm sorgularınızı çözmek için fazlasıyla yeterli olan iki uygulama bulduk.

Bu uygulamalardan biri, sonuçları çevrimiçi ortamlarda karşılaştırırken, diğeri Yazma ve Okuma hızını ve aynı zamanda SD kart Sınıfını test etmek için oluşturulmuştur.

Genel bilgimizi verdiğimize göre akıllı telefonumuzda kullandığımız hafıza kartı hız testini uygulama adımlarına geçelim. Aşağıda yer alan adımları izleyerek MicroSD kartınız hakkında daha fazla detayı öğrenebilirsiniz.

Hafıza Kartı Test Etme Yöntemleri

Genel olarak bu uygulamayı kullanmak harici, dahili SD kartınızı, RAM, USB ve daha birçok depolama seçeneğini kıyaslamanıza olanak sağlar. Daha detaylı görmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Bu uygulamayı Google Play Store’dan indirin. Çevrimiçi test etmek ve karşılaştırmak istediğiniz SD kartına dokunun. Daha sonrasında kıyaslama raporu başlayacak.

2. Tamamlandığında, Results sekmesini açın ve sonuçları çevrimiçi olarak karşılaştırmak için aşağı kaydırın. Karşılaştırmaları ayrıca açılır menüden SD Kart dışındaki türler için de kontrol edebilirsiniz.

Bu adımların yanı sıra, ayar olarak SD kartınızın sınıfını dahil ettiğiniz olduğu gibi markayı da ekleyebilirsiniz. Tüm sonuçlarınızı bir arada görebileceğiniz arayüz gerçekten bilgi edinme konusunda yardımcı olabilir.

Ücretsiz olarak indirilebilen bu SD kart test uygulamasıdır. Ayrıca genel olarak MicroSD kartınızın sahte veya hasarlı olup olmadığını kontrol etmek için profesyonel sürümünü de edinebilirsiniz.

1. İlk olarak isme tıklayıp uygulamayı Play Store’dan indirin. Uygulamayı başlattıktan sonra, çıkarılabilir SD Kart onay kutusunu seçin ve aynı zamanda Read, Write ve hemen yanındaki All kısmından her hangi birisini seçin. Her şey ayarlandıktan sonra, hız testine başlamak için Start tuşuna dokunun.

Bu hafıza kartınızı detaylı olarak incelemeyi gerektirdiği için işlem kısmen uzun sürebilir.

2. Test tamamlandığında, MicroSD Kartınızın Okuma ve Yazma hızını kontrol etmek için Result sekmesine gidin. Ayrıca, SD kartınızın Sınıfını da aynı sonuç ekranından kontrol edebilirsiniz. Test türü olarak Write seçeneğinin gösterildiği sonuca dokunun. Bu, Sınıfının görüntüleneceği bazı ek bilgileri gösterecek olan bir pop-up mesajı açacaktır.

Genel Değerlendirme

Bunlar, SD Kart karşılaştırmanın yanı sıra MicroSD Kart hızını test etmek için de basit yöntemlerdir. Bu uygulamaların her ikisinin de kullanımı ücretsizdir ve adımlar gerçekten basittir.

Sadece SD kartınızı ya da tercih ettiğiniz diğer depolama alanlarını taramak için harcadıkları yükleme süresini beklemeniz gerekir. Her iki uygulama dışında, SD kartınızın sahte olup olmadığını kontrol etmek için SD Insight uygulamasını da kullanabilirsiniz.