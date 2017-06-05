Microsoft, Android için Face Swap uygulamasını piyasaya sürdü

Yüz değiştirme uygulaması, Microsoft‘un Garage projesinden çıkan ürünlerden biridir. Kullanıcıların eğlence amaçlı kendi başlarına diğer yüzlerini takas etmelerini sağlar. Bunu yapmak için Face Swap, yüz tanıma ve Bing görüntü teknolojisini kullanıyor ve her ikisi de Microsoft tarafından kendi bünyesinde geliştirilmiştir.

Kendinizi komik bir manzaraya sokabilir veya yeni bir saç stiliyle karşılaşabilir ve farklı moda deneyebilirsiniz. Face Swap for Android bir süredir beta sürümünde, ancak uygulama bu hafta başlayarak Google Play‘den indirilebilir oldu.

Microsoft tarafından geliştirilen takas uygulaması, cilt tonlarını, ışık koşullarını ve baş dönüşleri ve eğimleri eşleştirmek gibi hassas ayarlamaya izin verir. Yüz Değişimi, tek bir sahnede birden fazla yüzü işleyebilir, yerleştirebilir ve otomatik olarak görüntülerde yüzleri bulabilir ve kullanıcının değişimini yapabilir.

Yüz değiştirme ile, bir grup fotoğraf üzerinde birden çok yüzü takas edebileceksiniz veya web’de bir yüz arayacak ve bir resmi diğer yüzleri değiş tokuş etmek için kullanabileceksiniz.

Android uygulaması herkese açık olmayabilir, ancak indirebilir ve reklamlar içermez. Umarım, başarılı uygulama önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kitleye yayılır.