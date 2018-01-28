Microsoft Band 3 Satışa Çıkmayacak!

Microsoft Band 3 fitness takipçisi piyasaya çıkmadan önce iptal edildi. Cihazın bir prototipi kısa bir süre önce keşfedilmiş ve Band 2 üzerinde bazı faydalı gelişmeler içeriyordu. Elektrokardiyogram (EKG) sensörleri sayesinde Microsoft Band 3 daha doğru nabız ölçümleri sağlayacaktı. Sensör ayrıca tansiyon, stres seviyeleri ve sıcaklık konusunda da kullanıcılara bilgi verecekti. Band 3 kullanıcılara sağlıklı olup olmadıklarını veya temel bir problemin var olup olmadığını söyleyebilecekti.

Band 2 gibi Band 3 de su geçirmezdi. Microsoft’un dakikada nefes alma ve kalp atış hızı gibi yüzme ile ilgili verilerin izlenmesine izin veren yeni özellikler eklemesine izin verdi. Band 3 daha ince ve yeni bir şarj cihazı içeriyordu ve bu da ünitenin üzerindeki pili 1.5 saatten 1 saate kadar tamamen yenilemek için gereken süreyi düşürdü. RFID etiketlerini okumak için de ayrıca bir tarayıcı kullanıyordu.

Bu değişikliklerin bazıları 2016 yılında keşfedilen başka bir Band 3 prototipinde bulunmuştu. Bu kez spekülasyon para üzerine oldu. İki yıl sonra Microsoft Band 3‘ü çıkaracaktı ancak çok sayıdaki eleştiriler ve para üzerine dedikodular Microsoft‘u bu kararından vazgeçirdi. Ayrıca Microsoft Band 2‘nin çok satması da yeni modelin gelmemesinde bir etken oldu diye konuşuluyor.