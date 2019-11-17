Microsoft, bazı pazarlarda Android ve iOS için Dijital Asistan Cortana’yı atıyor!

Android ve iOS için Cortana uygulaması belirli bölgelerde yok oluyor!

Cortana; Amazon Alexa ve Google Assistan’a ciddi bir rakip olarak yerleştirilmişti ancak bugünlerde bir Windows eklentisi gibi hissediliyor ve Android ve iOS için Cortana uygulaması belirli bölgelerde yok oluyor.Bir makaleye göre, uygulama artık 31 Ocak’tan sonra ABD dışındaki bazı ülkelerde kullanıma sunulmayacak ve bu noktada Microsoft 365 Office uygulamalarına geçilecek.

Microsoft, Verge’ye, Cortana’yı “olabildiğince yardımcı” hale getirmeye devam ettiği anlaşılan bağımsız Cortana uygulamasının İngiltere, Kanada, Avustralya, Almanya, Meksika, Çin, İspanya ve Hindistan’da bırakılacağını söyledi”Cortana’yı Microsoft 365 verimlilik uygulamalarınıza daha derinlemesine entegre ediyoruz” dedi.Ve bu evrimin bir parçası Android ve iOS’taki Cortana mobil uygulaması için desteğin bitmesini de içeriyor.

Şimdilik Cortana uygulaması ABD’de yayınlanacak ve Microsoft, Cortana’nın “karşılıklı bilişim işlemlerinin ve üretkenliğin gücünü tüm platformlarımıza ve cihazlarımıza getirme konusundaki geniş vizyonumuzun bir parçası” olmaya devam ettiğini belirtti.

Microsoft, dijital asistanı, Android’deki başlatıcı uygulamasından kaldırırken, Alexa’yı ürünlerine daha iyi entegre etmek için harekete geçti.Ocak ayında Microsoft CEO’su Satya Nadella, Cortana’yı Alexa ve Google Asistan’ın beğenisine doğrudan bir rakip olarak görmediğini bildirdi.Rakip dijital yardımcılar, Cortana’nın Windows ve Microsoft’un diğer uygulamalarına göründüğü gibi, giderek artan sayıda cihaza sığmaya devam ediyor.