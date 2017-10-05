Microsoft yakında Edge tarayıcısını Android ve iOS akıllı telefonlarına getirecek. Yazılım devi Windows Egde tarayıcısını mobil kullanıcılara getirmek için bir beta test programı başlattı.

IOS ve Android’deki Microsoft Edge, birden fazla cihazda kullanıma devam edebilmeniz için sayfaları PC’ye veya PC’den gösterebiliyor olacak. Tıpki iOS’un Handoff’u gibi.

Edge ayrıca yer imlerini, tarihçesini ve okuma listelerini senkronize eder. Ayrıca okuma görünümünü mobil cihaza getirir – bununla bir makaleden bağlantıları, reklamları ve tasarım karmaşasını giderebilir ve yalnızca metne odaklanabilirsiniz.

Maalesef Microsoft sekmeleri (şimdilik en azından) Google Chrome ile mümkün olduğunca eşitlemenize izin vermiyor.

Microsoft Edge, Chrome, Firefox ve benzeri Windows 10 bilgisayarlarda birkaç avantaja sahiptir. Daha temiz, HTML5 içeriği ile hızlı çalışıyor ve rakipleri ile karşılaştırıldığında dizüstü bilgisayarınızın pil ömrü için genellikle daha iyi. Ayrıca tarayıcı eklentileri açısından da gelişiyor.

Akıllı telefonunuzda Microsoft Edge’i test etmek isterseniz, yapmanız gereken tek şey, ücretsiz içeriğe sahip Windows Insider programına katılmaktır.