Microsoft Edge geçen hafta Android cihazlar için resmi olarak beta sürümden çıktı ve Google Play Store‘a göre zaten popüler olan tarayıcı bir milyon indirmeyi aştı.

İndirme sayıları içerisinde tarayıcının beta sürümünün indirimleri de bulunmakta. Fakat kısa sürede bu kadar indirilmesi yine de oldukça etkileyici bir başarı. Kesin sayıya sahip değilken, kilometre taşı Microsoft Edge‘den “1 milyon ila 5 milyon” arasında değişen yeni kategoriye girerek belirlendi.

Ne yazık ki, uygulamanın iOS için ne kadar popüler olduğunu söylemenin hiçbir yolu yok. Android sürümü ile aynı saatte başlatıldı ancak Apple‘ın TestFlight’i yalnızca 10.000 kişinin beta haldeyken bir uygulama denemesi yapabilmesine imkân tanıdığından, tarayıcı uygulamasının iOS’ta Android’de olduğu kadar çok sayıda indirilmeye sahip olmadığı anlaşılıyor.

Windows 10 uyumluluğu için tasarlanmış tarayıcı, mobil cihazınızda yapmış olduğunuz çalışmaların PC’nize taşınmasını sağlayan bazı harika özelliklere sahip. Uygulama aynı zamanda verilerinizin tüm cihazlarda senkronize edilmesinin yanı sıra web’de sesli arama yapmanıza da olanak tanıyor.