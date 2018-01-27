Microsoft Edge Artık Android ve iOS'ta!

Geçtiğimiz yıl Android için Microsoft‘un Edge beta sürümün çıktığında Edge mobil tarayıcı seçkin pazarlardaki herkes tarafından kullanılabilir hale gelmişti. Ancak yine de birçoğu uygulamayı indiremedi. Android ve iOS için Edge‘in piyasaya sürülmesinden bu yana ABD’de canlı olmasına rağmen tarayıcı global bir sürüm haline gelemedi.

Bu haftanın başında Microsoft Edge‘in ürün müdürü Sean Lyndersay, Edge tarayıcının Android ve iOS destekli olarak birçok ülkede piyasaya çıktığını açıkladı. Ona göre; tarayıcı şimdi Almanya, Avusturya, Portekiz ve Brezilya’nın da aralarında bulunduğu çoğu İngilizce ve Fransızca konuşulan pazarlarda kullanılabilir durumda.

Buna rağmen Edge dünya genelinde hala kullanıma sunulmadı. Dolayısıyla App Store‘da veya Google Play Store‘da gösterilmiyorsa Microsoft‘un ülkenizde kullanıma sunulmasını beklemek zorunda kalacaksınız.

Bunun dışında özellikler ve iyileştirmeler açısından uygulamada yeni bir değişiklik olmamasına rağmen, Microsoft‘un Edge güncellemelerini oldukça sık yaptığı biliniyor. Bu yüzden zaman zaman App Store ve Google Play‘i kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Türkiye’de de henüz yayınlanmadığı düşünülürse arada bir uygulama mağazalarına “edge” yazarak kontrol edin. Her an ülkemize de sunulabilir.