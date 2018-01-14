Microsoft Edge Tarayıcı Güncellemesi: Oreo Uyumlu İkonlar ve dahası

Geliştiricilerin kullanıcı deneyimini daha da geliştiren yeni bir güncelleme yayınlayan Microsoft Edge tarayıcıya artık bir şans verebilirsiniz. Çeşitlilik seven Android kullanıcıları için bu güncelleme harika bir haber oldu. Her ne kadar Windows 10 için tasarlanmış olsa da Microsoft Edge tarayıcı kullanıcılara kendi cihazlarında sürekli ve kolay internet dolaşımı deneyimi sunmak için hazırlanmıştır.

Temel olarak Windows 10 bilgisayarınızda internette gezinmeye başlayabilir ve hareket halindeyken Android akıllı telefonunuza geçip bıraktığınız yerden devam edebilirsiniz. Favorilerinizi cihazlarınız arasında senkronize edebilir ve bunlara her zaman ulaşabilirsiniz.

En son gelen güncellemeyle birlikte Microsoft daha ilk bakışta göze çarpan herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen daha kapsamlı bir yeni okuma modu deneyimi vaat ediyor. Tarayıcıya gelen bir diğer önemli ek özellik de Android 8.0 Oreo simgelerini mükemmel bir uyum ile desteklemesidir.

Ayrıca Microsoft bu güncellemenin; istikrarı, performansı ve web sitesi uyumluluğunu daha da arttırdığını iddia ediyor. Son olarak Microsoft Edge‘in yeni sürümü, kullanıcıların diğer uygulamalardan bağlantıları ve metni tarayıcı aracılığıyla kolayca paylaşmasını sağlıyor.