Microsoft Edge’e Olumsuz Tepkiler Geliyor

Microsoft’un, Windows 10 işletim sisteminde yer vereceği yeni web tarayıcısı Microsoft Edge hakkında olumsuz tepkiler de gelmeye başladı. Spartan Projesi ile gündeme gelen bu tarayıcının ismi ve logosu hakkında gelen tepkiler varlığını sürdürüyor.

Microsoft Edge’e Logo Tepkisi

Uzun bir zamandan beridir süregelen Spartan Projesi kapsamında 2015 BUILD lansmanında tanıtılan Windows Edge hakkında ilk fikirler kendini göstermeye başlamış; bu alanda web tarayıcısı hakkında ilk bilgiler de kullanıcılara iletilmişti. Logosu pek fazla beğenilmeyen Microsoft Edge; içerisinde barındırdığı E sembolü dolayısıyla Internet Explorer’a benzetilmişti. İsim konusunda da çekimser tavırlar sergileyen internet kullanıcıları; bu kapsamda Spartan isminin daha yerinde olacağına dair demeçler vermişler; ne Edge’in isminden ne de logosunda memnun olmadıklarını belirtmişlerdir.

Bu şekilde yayılan söylentiler; anket yapılmasına sebep olmuş; neowin.net adlı site yaptığı bu anket kapsamında Edge’in beğenilme oranı hakkında fikir vermek için bu tür bir çalışma içerisine girmiş. Bu kapsamda genel olarak logo hakkında internet kullanıcılarının olumsuz demeç verdiklerini belirterek; Microsoft Edge konusunda genel olarak kararsız bir seçenek gündeme geliyor.

Halen daha logo ve isim konusunda karasız kalan kullanıcılara yönelmek için Microsoft cephesinden farklı bir tutum sergilenmesinin gerektiğine inanarak; bu aşamada gerekli güncelleme hareketlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle web tarayıcı anlamında yeterli sonuçlara imza atarak; Internet Explorer’ın yarattığı kötü imajı ortadan kaldıracak.