Microsoft, Fast ring kullanıcıları için Skype UWP uygulamasına yeni bir güncelleştirme hazırladı veçok gerekli bir grafik güncelleştirmesini tanıttı. Fluent Design, denildiği gibi arayüzün sol yan çubuğunda benzersiz saydam bir ‘akrilik bulanıklığı’ etkisi sağlıyor. Bu yeni tasarım dili, ilk kez Ekim ayında yayınlanan Fall Creators Güncellemesinde halka tanıtıldı.

Bu yeni yükseltmeyi destekleyen sürüm, Microsoft Mağazasından indirilebiliyor. Microsoft, Fall Creators Güncelleştirmesinin şu anki genel yapıdaki kullanıcıları için uygulamanın 12.9.604.0 sürümüne bir dizi yeni geliştirmeler eklendi.

Bu ayın başında Microsoft, Skype hizmetinin kullanıcılarının artık Facebook hesaplarını kullanarak oturum açamayacaklarını açıkladı. Bu özellik önümüzdeki yılın Ocak ayında yayınlanacak bir güncellemeyle sonuçlanacak ve bundan sonra Microsoft Hesabınızı (MSA) kullanarak diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi oturum açmanız gerekecek.