Microsoft Fotoğraflar Uygulaması İçin Akıllı Arama Özelliği Getiriyor

Microsoft, Fotoğraflar uygulaması için yeni bir akıllı arama test etmeye başladı. Böylelikle rakip fotoğraf uygulamalarının – Google Fotoğraflar gibi – zaten sahip olduğu özelliği kendi uygulamasına getirme çabasında. Windows Central tarafından görülen özellik, bazı Windows Insider kullanıcılarına son güncelleştirme ile dağıtılmaya başlanmış.

Yeni arama işlevi, resimlerin insanların yüzleri dahil olmak üzere farklı öğelere dayanılarak gruplara ayrılması için bulut tabanlı bir resim tanıma algoritması kullandığından “kedi”, “kaplumbağa”, “dans” ve “telefon” gibi aramalarda ilgili resimleri listeleyebilecek.

Uygulama, ilk aramada resimleri endekslemeye resim başına bir saniye sürdüğü bildirilen bir zaman aralığında başlıyor. Bu, resimleri kullanıcıların renkleri, nesneleri ve diğer öğeleri temel alarak resimleri arayabilmesini sağlayan içerikleri temel alarak tanır. İndeksleme daha sonra hızlı aramalar için yerel olarak depolanıyor. İndeksleme yapılırken arama alanı, tanınan kişilerin resimleri ve önerilen etiketlerle dolmaya başlıyor. Dahası, AI destekli arama, fotoğraflarda tanınan farklı etiketlere dayanan fotoğraf albümleri öneriyor.

Dahası, aramanın yüz tanıma kabiliyeti ile rahatsız olursanız, uygulamanın ayarlarına girerek kolayca kapatabilirsiniz.

Güncellenmiş Fotoğraflar uygulaması (sürüm 2017.35063.13610.0) yalnızca Hızlı ve Yavaş halkalar şu anda uygulama güncellemelerini almadığı için, Windows Insider Release Preview halkasına ve diğer beta halkalarına henüz ulaşmadığını belirtmek gerek. Umarız, yaklaşmakta olan Windows 10 Fall Creators Update Güncelleştirmesinde güncellenmiş uygulamayı görebileceğiz.