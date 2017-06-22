Microsoft, Google Arama’dan İlham Aldığı Yeni Bing Dizaynını Test Ediyor

Kullanıcıların MSPoweruser’da gördükleri gibi, Microsoft, Bing‘in tasarımında, özellikle de arama sonuçları sayfasının görünümünde, birçoğunun Google Arama‘nın mevcut tasarımından esin kaynağı aldığı bir tasarım düşünmüş olabilir.



Arama sonuçları gösteren sayfa genellikle tasarım açısından minimaldir ve test edilen kullanıcı arayüzü ile Google‘ın mevcut tasarımı arasındaki yararlı karşılaştırmalar gibi, birçok öğe içermezken, üst bilgi bölümünde iki ilginç benzerlik var. Arama sorgunuzu ve sonuçların tercihinize göre sıralama yapmasına yardımcı olan bazı arama seçenekleri ve filtrelerini görüntülüyor.



Yeni tasarımın başlığının arka planı gri renkte, arama çubuğu hafif bir gölge kazanıyor ve büyüteç simgesi artık normal mavi blok yerine beyaz bir arka plana sahip. Bu üç değişiklik, farklı sekmelerin adları ve büyüteç simgesinin yönü haricinde Bing başlığını Google’ınkiyle aynı kılmak için bir araya gelmiş.



Bu yeni kullanıcı arayüzü yalnızca şirket tarafından şu an için oldukça seyrek olarak test edilmekte. Microsoft, bu tür testleri sık sık yapmak eğiliminde. Bu nedenle, şirketin arama motorunun tasarımını değiştirmeye karar verip vermediğine bakılmaksızın Google Arama‘ya kıyasla popülaritesinin azlığı Microsoft’un daha yakından taklit etme isteğini açıklayabilir.