Microsoft, Groove Music Servisinde Kampanyasına Devam Ediyor

Kasım ayından bu yana ikinci kez Microsoft, Groove Music Pass’tan bir abonelik satın almak isteyip istemedikleri konusunda karar vermeden önce dört aylık ücretsiz deneme süresi sunarak yeni abone toplamayı umuyor.

Önceki teklifte olduğu gibi, yeni abonelerden bir aylık ücretsiz bir deneme için kredi kartı ile kaydolmaları gerekecek. Microsoft, daha sonra kullanıcıya üç ay daha ücretsiz hizmet verecek bir promosyon kodu gönderecek.

Promosyon süresi bittikten sonra standart oranlarda Groove Music Pass’e abone olmaya devam etmek istemiyorsanız, kartınız tahsil edilmeden önce aboneliğinizi iptal edebiliyorsunuz.

Tekliften yararlanabilmek için 1 Mart 2017‘den önce bir aylık deneme sürümüne kaydolmanız ve promosyon kodunu 14 Mart tarihine kadar girmeniz gerekmekte. Fakat daha önce bir Zune, Xbox veya Groove Müzik Pass’a abone olanlar için teklif geçerli değil.

Microsoft‘un müzik aboneliği hizmeti, kullanıcılara bir seferde tek bir cihaza akış yapmanın yanı sıra en çok on cihazda şarkı indirme olanağı da sunuyor. Groove, Windows 10 cihazlarında ve web’e ek olarak Xbox, Android, iOS ve Sonos cihazlarında da desteklenmekte.