Microsoft, HealthVault Insights Uygulamasını iOS, Android ve Windows 10 Mobile İçin Yayınladı

Microsoft, kullanıcılara yaşam biçimlerine dair bazı fikirler sunmak için yeni bir mobil uygulaması olan HealthVault Insights‘ı piyasaya sürdü. Şirket geçen hafta, HealthVault Insights’ı da içeren Healthcare NeXt girişimi ile “sağlık hizmetini dönüştürmek” için AI ve bulut teknolojileri kullanmayı taahhüt etmişti.

Uygulama, hem sağlık çalışanlarının hastalar için özel kronik bakım veya sağlıklı yaşam planları oluşturabilmesini sağlıyor hem de hastaların kendi tedavilerini yönetebilmeleri için tasarlanmıştır. Ayrıca uygulama aracılığıyla iletişim kurabilir, böylece değişim çok daha rahat hale gelebiliyor.

Adından da anlaşılacağı üzere, uygulama, hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgiler sağlıyor, Apple Health ve Google Fit gibi diğer uygulamalara ve cihazlara bağlanabiliyor. Ayrıca, durumlarına daha iyi bir anlayışla hayatlarına yaklaşabilmeleri için “sağlığınızla ilgili eğilimleri, korelasyonları ve modelleri keşfetmeleri” konusunda kullanıcıya yardımcı olmakta.

Uygulamanın özellikleri olarak;

Kişisel analitik: Makine öğrenimini benzersiz bireysel eğilimler ve popülasyonlar genelinde uygulayarak, hasta ve sağlayıcı için öğrenmeyi arttırır.

Çapraz platform desteği: iOS, Android ve Windows Phone ile çalışır ve Apple Health ve Google Fit’le sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar.

Tıbbi kayıtlara erişim: HealthVault’daki bir hastanın tüm sağlık kayıtlarına erişim

Etki platformu: Sağlayıcıyla hasta katılımını artırmak için kişiselleştirme ve bildirimleri etkinleştirme

Eylem planları: Bakım planları hastalara hızla uyarlanabilir ve hastalar HealthVault Insights eylem planı çerçevesinden yararlanabilir.

Cortana entegrasyonu: Hastaların takvimlerinin ve konumlarının sağlıklarını nasıl etkilediğini görmek için Cortana’ya bağlanır

Etkinlik feed’i: Cihaz verilerini ve eğilimleri içeren hasta etkinliklerinin özetlerini tek bir özet akışında göstererek yeni bir öğrenme seviyesi sağlar

Uygulama, ABD ve İngiltere’deki tüm mobil platformlar için kullanılabilir durumda, ancak App Store girişi halen inceleniyor.

HealthVault Insights‘ı Google Play Store‘dan veya Windows Mağazasından indirebilirsiniz.