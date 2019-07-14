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Microsoft Hesapları için Önemli Karar

Microsoft hesapları için yeni bir döneme geçiş yapıldı. Bundan sonraki süreçte Microsoft hesaplarının kullanımı nasıl değişecek? Firma tarafından alınan kararın detayları neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Microsoft, sadece Windows işletim sistemini elinde bulunduran bir firma değil. Bunun yanında çok önemli servislerin ve çok önemli uygulamaların da sahibi konumunda. Son yıllarda popülerliğini iyiden iyiye arttırmayı başaran Microsoft için geçtiğimiz gün ise ilginç bir karar açıklandı.

Firma tarafından yapılan açıklama sonrasında, bundan sonraki süreç için mevcut servislerin kullanımlarında bazı değişikliklere gidileceği açıklandı. Açıklamalarda yer alan detaylar özellikle Microsoft ve Xbox hesabı olan kullanıcıları ilgilendiriyor. Eğer Outlook gibi servisler üzerinden mail kullanıyorsanız, açıklamaları dikkatlice okumanızı tavsiye edelim.

Microsoft Hesapları Otomatik Kapatabilecek

Yapılan açıklama sonrasında artık hesap kapatma döneminin başlayacağı ortaya çıktı. Microsoft tarafından yapılan açıklamada bundan sonraki süreçte kullanılmayan hesapların otomatik olarak kapatılacağı ve bu hesapların bir daha açılmayacağı bilgisi verildi.

Açılan ancak 2 yıldır hiçbir şekilde kullanılmayan hesapların tamamen kapatıldığını görmek mümkün olacak. Eğer hesabınızın 2 yıl boyunca bir aktivitesi yoksa, hesabı bu süre boyunca hiç girilmemişse, bu durumda mail adresinin tamamen kapatıldığını göreceğiz.

Aynı durum Xbox hesapları için de geçerli olacak. Güvenlik açısından kapatılan hesapların bir daha geri alınmayacağını ve tüm kişisel bilgilerin silineceğini düşündüğümüzü de ekleyelim. Hesapların kapatılmasında bazı şartlarda olacak.

Eğer bu hesap 2 yıldır kullanılmamasına karşın ücretli bir aboneliği varsa, bu durumda hesabın kapatılmayacağını söyleyelim.

Microsoft

Bunun dışında özellikle Xbox için alt hesaplar varsa ve bu alt hesaplar kullanımdaysa, buna karşın ana hesap 2 yılı aşkın süredir aktif olarak kullanılmamış olsa bile bu hesap kapatılacak.

Bunun aksi durumlarında ise süresiz olarak hesapların kapatıldığını göreceğiz. Tamamen silinen hesapların yeniden açılmasının da mümkün olmayacağını tekrar hatırlatalım. Muhtemelen gereksiz sunucu yüklerinden kurtulmak isteyen Microsoft’un böyle bir karara imza attığını düşünüyoruz.

Ayrıca kararın ne zaman uygulamaya geçeceği konusunda da bazı bilgiler var. Buna göre kararın 30 Ağustos 2019 tarihinden sonra uygulanmaya başlayacağı ve bu tarihten sonra hesapların silinmeye başlayacağını belirtelim. Kullanılmayan mail hesaplarınızın silinmesini istemiyorsanız, hesaplarınıza giriş yapmanız gerekiyor.

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