Microsoft HoloLens Özellikleri Ve Satış Fiyatı

Akıllı telefonlar, akıllı saatler derken giyilebilir teknoloji alanında da yeni ürünler ortaya çıkmaya başladı. Bu alanda en çok öne çıkan ürünlerde VR gözlükler. Sanal gerçeklik teknolojisi olarak bilinen söz konusu teknoloji ile beraber birçok yeni üründe teknoloji piyasasına giriş yapmaya başladı. Üstelik son dönemde sadece sanal gerçeklik teknolojileri değil bunun yanında artırılmış gerçeklik teknolojileri de ön plana çıkmaya başladı. Hatta bu alanda yeni birçok üründe görür olduk. İşte bu ürünlerden bir tanesi Microsoft HoloLens kaskları.

Microsoft HoloLens Tüm Özellikleri

İlk etapta sadece bir sanal gerçeklik gözlüğü olarak karşımıza çıkacağı düşünülen HoloLens cihazlarının tanıtımından sonra gözlüklerin aslında çok daha kapsamlı bir teknoloji olduğu ve çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği de ortaya çıkmıştı. Peki Microsoft HoloLens kullanıcılara neler sunuyor? Microsoft HoloLens ayrıcalıkları neler?

Kask Tasarımı İle Beraber Geliyor

Microsoft HoloLens serisinin ilk olarak tasarım özelliklerinden bahsetmek gerekiyor. Gözlüklerin tasarımları standart bir sanal gerçeklik gözlüğünün tasarımından oldukça farklı. Gözlüklerin tasarımı taraşımı çeyrek bir kask yapısına benziyor. Genel olarak çok kalın olmayan ince bir çerçeve ile beraber tam daire şeklinde olan kastların kafayı bir bant gibi sardığını da belirtelim.

Bunun dışında gözlüklerin ön kısmında ise geniş güneş gözlüklerini andıran bir yapı hakim. Kaskı taktığınızda da zaten göz çevreniz tamamen kapanıyor. Genel tasarımı bu şekilde olan gözlüklerin kamera kısımlarının dışarıdan çok fazla dikkat çekmediğini haliyle tasarım üzerinde de pek bir etkisi olmadığını da belirtelim.

Fakat kısım kısım ele alacak olursak 4 kamera sisteminin de özellikle ön kısmın tasarımına değişik bir hava kattığını da söylemek yanlış olmaz. Biraz bilim kurgu filmlerindeki sahneleri hatırlatan bir tasarımı olsa da genel olarak gözlüklerin tasarımının beğeni topladığını da belirtelim. Aynı zamanda bu durum kaskların kullanımını da doğrudan etkilemekte. Tasarımı sayesinde genel olarak biraz daha kolay bir kullanım sunuluyor.

Ne Gibi Bir Sistem Sunuyor?

Tasarımı bir yana dursun Microsoft HoloLens kasklarının genel olarak öne çıkmasını ve bu kadar çok konuşulmasını da sağlayan asıl noktası sunduğu sistemler oldu. Tasarımı bir dereceye kadar etki eden kaskların teknik özellikleri ve tam olarak ne işe yaradıklarından biraz bahsedelim. Öncelikle kaskların içerisinde 1 GB Ram miktarı 32 bit Intel Atom işlemci serileri ve Microsoft tarafından özel olarak geliştirilmiş olan hologram işleyici sistemi olduğunu da belirtelim.

İlk etapta 1 GB Ram miktarı son dönem teknolojilerine göre oldukça düşük gelebilir fakat Ram teknolojisinin LDDR3 sistemine sahip olduğunu ve gözlükler içinde 1 GB değerinin oldukça yeterli olduğunu da belirtelim. Genel olarak sistem özellikleri bu şekilde olan gözlüğün çalışma mantığından biraz bahsedelim.

Genel olarak sanal gerçeklik gözlüklerinde yer alan sistemin işleyişinin ne kadar basit olduğunu biliyoruz. Sadece sanal gerçeklik gözlükleri ile telefonunuzdan bir sanal gerçeklik video ya da uygulaması açmanız yeterli oluyor. Microsoft HoloLens serisinde ise sistem biraz farklı. Çünkü bu kasklar sadece sanal gerçeklik teknolojisini kullanıcılara sunmuyor.

Hatta sanal gerçeklik teknolojisi yerine Microsoft HoloLens gözlüklerinin biraz daha artırılmış gerçeklik teknolojini sunduğunu belirtelim. Sistemin işleyişinde ise kullanıcının gözlüğü takması ile beraber gözlüğün yanlarında yer alan çift kameralar ile beraber baktığınız ortam taranıyor. Kameraların taradığı ortam ile beraber gözlüğün hologram işlemci bölümünde kaska gelen görüntüler işleniyor. Doğrudan gözlük tarafından oluşturulan hologramlarda otomatik olarak bulunduğunu alana entegre ediliyor.

Bu sayede baktığınız yerde sanki sanal bir görüntü oraya entegre edilmiş gibi bir sistem ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Zaten Microsoft HoloLens gözlüklerinin bilimkurgu filmleri ile anılmasının nedeni de sunduğu bu teknoloji. Çünkü söz konusu görüntü ile beraber sanal görüntü ile gerçek ortam adeta bir araya getiriliyor. Bir nevi artırılmış gerçeklik adı verilen teknolojinin ortaya çıkması sağlanıyor.

Elle Kontrol Sistemleri

Microsoft HoloLens gözlüklerinde görüntülerin bu şekilde işleniyor olması ve hologram oluşturuluyor olması aslında akıllı bir başka soruyu da getirmiyor değil. Söz konusu sistemin akıllara getirdiği bir başka soru ise gözlüklerin oluşturduğu hologramlar içerisinde nasıl kontrol sağlanabileceği. Zira Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre oluşturulan hologramlarla beraber gözlükle sanki oyunun içerisindeymiş gibi bir his elde ederek oyun bile oynayabiliyorsunuz.

Bunun için ise Microsoft tarafından elle kontrol sistemleri kullanıcılara sunulmuş durumda. Yani gözlük tarafından oluşturulmuş olan hologramları sadece el hareketleri ile kontrol edebiliyorsunuz. Microsoft HoloLens üzerinde yer alan hareket sensörleri sayesinde bu durumun sağlanabildiğini de belirtelim. Genel olarak hareket algılama sisteminin ise oldukça başarılı olduğu belirtiliyor. Sadece parmak hareketleri ile beraber hologram görüntüleri arasında da geçişler yapmanız mümkün oluyor.

Şarj Sistemi ve İşletim Sistemi Desteği

Peki oluşturulan hologramlar hangi sistem üzerinde çalışıyor? Bunun için Microsoft tarafından gözlüklere Windows 10 işletim sistemlerinin de entegre edildiğini de belirtelim. Bilgisayarlarda da kullanılan Windows 10 işletim sisteminin entegre dildiği gözlüklerle beraber bu sayede birçok işlemi de yerine getirebiliyorsunuz.

Bunun dışında merak edilen bir diğer konu ise kulaklıkların pillerinin nasıl olduğu. Kablosuz olarak kullanılan bir teknoloji olması Microsoft HoloLens serisinin şarj sürelerinin de merak edilmesini sağlıyor. Genel kullanımda saatlerde kullanım sunan akıllı gözlüklerin bunun dışında pil konusunda ise ekstra LED uyarı sistemleri kullanıcılara sunuluyor.

Yani Microsoft HoloLens cihazının pillerinin bitmeye başlaması ya da pillerinin bitmesi durumun gözlük tarafından kullanıcıya uyarı veriliyor ve USB üzerinden gözlükleri şarj edebiliyorsunuz. Bunun için ekstra bir teknolojiye ihtiyaç duyulmuyor. Tabi son dönemde gözlüklerin kablosuz şarj desteği konusunda da çalışmalar olduğunu da belirtelim.

Çıkış Tarihi Ve Satış Fiyatı

Aslında Microsoft HoloLens kaskları kısa bir süre önce resmi olarak satışa çıktı. Fakat yaşanan stok sıkıntıları nedeniyle beraber şu an için kaskların hemen her bölgede satış acıkmadığı da biliniyor. Microsoft’un bu konuda da yeni bir adım atıp atmayacağı ve satış desteğinin artıp artmayacağı da biliniyor. Fakat tüm bu özellikleri ile beraber gözlüklerin şimdilik satış fiyatlarının da 3000 dolar gibi oldukça yüksek bir rakamı olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Microsoft HoloLens Eskileri Neler?

Son olarak gözlüğün beğenilmeyen özelliklerinden biraz bahsedelim. İlk olarak hologramların ışın olarak oluşturulması nedeniyle gün ışığında hologramlar görüntüsü bir hayli bozuluyor. Henüz Microsoft’un bu sorunu da çözemediği düşünülüyor. Bunun dışında beklendiği kadar profesyonel bir kullanımı olmadığını da ekleyelim.