Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Microsoft, İki Yeni Kablosuz Oyun Kumandası Tanıttı!

Microsoft, İki Yeni Kablosuz Oyun Kumandası Tanıttı!

Microsoft, iki yeni oyun kumandası tanıttı. Muhteşem kaplamalara sahip cihazlar, sahiden de harika görünüyor.

Ayşen Sıla

-

0
Microsoft

Microsoft, Xbox konsolları için iki yeni kumanda duyurdu. Yeni kumandalara Electric Volt ve Daystrike Camo Special Edition adı verildi. Bu muhteşem kumandalar yeni Xbox Serisi S/X konsolları, Xbox One, Windows 10 PC’ler ve Android cep telefonları ve tabletlerle uyumlu.

Xbox Kablosuz Oyun Kumandası, Electric Voltage, Shock Blue ve Pulse Red kumandalara benzer bir tasarıma sahip. Üst kısım, başka hiçbir Xbox donanımında bulunmayan sarı bir reçine ile kaplanmış. Kumandanın alt tarafı, Shock Blue ve Pulse Red kumandalarla aaynı beyaz kaplamayı koruyor.

Microsoft, yeni kumandaların 27 Nisan’dan itibaren dünya çapındaki çoğu Xbox pazarında 64,99 ABD dolarına satışa sunulacağını söyledi. Ayrıca belirli perakendecilerde ve Microsoft Store’da da satışa sunulacak.

Microsoft

Xbox Kablosuz Oyun Kumandası Daystrike Camo Special Edition, Camo serisinin üçüncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Diğer ikisi ise, 2019’da açıklanan Night Ops Camo ve geçen yıl açıklanan Arctic Camo Special Edition’dı.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakNews Break

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sosyal Medya

Spotify, Masaüstü Uygulamasını Güncelledi – Yenilikler!

Spotify, masaüstü uygulamasını masaüstü ve webi güncellediğini kamuya duyurdu. Bu güncellemenin yeni bir "gelişmiş görünüm ve his" getirdiğini de sözlerine ekledi.Yeniden tasarım pek çok...
Devamını Oku
Otomobil

Yeni Jeep Wrangler Magneto Konsept Otomobil Tanıtıldı!

Geleneksel otomobil üreticilerinin elektrikli araç (EV) üretimindeki hızı son yıllarda giderek arttı. Trend, birkaç otomobil üreticisinin üretim kapasitesini ve kaynaklarını EV üretimine kaydırdığına şahit...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Microsoft, İki Yeni Kablosuz Oyun Kumandası Tanıttı!

Microsoft, Xbox konsolları için iki yeni kumanda duyurdu. Yeni kumandalara Electric Volt ve Daystrike Camo Special Edition adı verildi. Bu muhteşem kumandalar yeni Xbox...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Bu iPhone Şarj Cihazı, Gece Vakti Alev Aldı!

Apple şu anda dünya çapında en değerli akıllı telefon markası ve ürünleri birinci sınıf kalitede. Görünüşe göre bu, onlara bazen elektronik ürünlerle ilişkili olağan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Find X3 Pro, Tasarım Ödüllerine Doyamıyor!

Oppo Find X3 Pro, Red Dot Ürün Tasarım Ödülü kazandı. Telefon, "uzay çağı zarafeti" ve "fütüristik gelişmeleri" ile jüriyi etkileyerek sayısız rakibini geride bıraktı.Find...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014