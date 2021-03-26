Microsoft, İki Yeni Kablosuz Oyun Kumandası Tanıttı!

Microsoft, Xbox konsolları için iki yeni kumanda duyurdu. Yeni kumandalara Electric Volt ve Daystrike Camo Special Edition adı verildi. Bu muhteşem kumandalar yeni Xbox Serisi S/X konsolları, Xbox One, Windows 10 PC’ler ve Android cep telefonları ve tabletlerle uyumlu.

Xbox Kablosuz Oyun Kumandası, Electric Voltage, Shock Blue ve Pulse Red kumandalara benzer bir tasarıma sahip. Üst kısım, başka hiçbir Xbox donanımında bulunmayan sarı bir reçine ile kaplanmış. Kumandanın alt tarafı, Shock Blue ve Pulse Red kumandalarla aaynı beyaz kaplamayı koruyor.

Microsoft, yeni kumandaların 27 Nisan’dan itibaren dünya çapındaki çoğu Xbox pazarında 64,99 ABD dolarına satışa sunulacağını söyledi. Ayrıca belirli perakendecilerde ve Microsoft Store’da da satışa sunulacak.

Xbox Kablosuz Oyun Kumandası Daystrike Camo Special Edition, Camo serisinin üçüncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Diğer ikisi ise, 2019’da açıklanan Night Ops Camo ve geçen yıl açıklanan Arctic Camo Special Edition’dı.