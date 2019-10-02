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Microsoft Kablosuz Şarj Cihazı Üzerinde Çalışıyor!

Kablosuz şarj dünyasına Microsoft da giriyor...

By Muhammed Arslan

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En İyi Kablosuz Şarj Aletleri 2018

Microsoft’un New York etkinliği bugün başlıyor. Etkinlik, şirketin son 12 aydır ne üzerinde çalıştığını gösterecek. Piyasaya sürülecek olan ürünlerin bir kısmını zaten bilmemize rağmen, henüz bilmediğimiz başkaları da var. Bunlardan birisi de Kablosuz Şarj Cihazı.

Kablosuz şarj cihazı 1915 model numarasını taşıyor ve 200mA güç kaynağına sahiptir. Maksimum 300mW güç çıkışına ve NFC FPC loop antenine sahiptir. Açıklamada ayrıca C tipi kabloya sahip bir USB olduğundan ve 162.9 x 17 x 9.9 mm boyutlarında olduğu belirtiliyor.

WinCentral, şarj cihazının üç modda çalıştığını gösteriyor. %10 yük ile şarj, %50 yük ile şarj ve Tam yük ile şarj. Microsoft’un yeni notebooklarından hangisinin kablosuz şarjı destekleyeceğini bilmiyoruz, ancak bugün daha sonra destekleyecek şekilde açıklayacak şekilde ayarlanmış çift ekranlı Surface cihazı olabileceği düşünülüyor.

Microsoft Kablosuz Şarj Cihazı Üzerinde Çalışıyor!

Şimdilik Microsoft’un sitesinde her hangi bir açıklama söz konusu değil. Akşam üstü yapılacak etkinliğin meyvelerini görmeye başlayacağız. 2019 yılının beklenen birçok cihazı zaten hali hazırda tanıtıldı. Bu yüzden beklentiler  bir hayli yüksek.

Söz konusu yenilik olduğunda Microsoft o kadar da üst seviyelere çıkmıyor. Ancak yeni nesil Surface cihazı ile biraz daha farklı kapatmaya odaklanabilir. Şimdilik tek gereken şey beklemek..

KaynakWinCentral
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