Microsoft Katlanabilir Telefonu Piyasaya Sürecek!

Çalışanların ifadelerinden sızıntılara kadar Microsoft katlanabilir cihaz hakkında birçok söylenti duyduk. 2 Ekim‘de düzenlenecek olan Surface etkinliği ile Microsoft‘un katlanabilir telefonunu da görme ihtimalimiz olabilir. Etkinlik zamanı yaklaştıkça telefonun detayları hakkında daha çok bilgi sahibi olacağız.

Şu anda katlanabilir telefon geliştirme sürecinde olan diğer üreticiler gibi, Microsoft da kendine ait katlanabilir teknolojinin peşinden gidecek gibi duruyor. Katlanabilirlik söz konusu olduğunda sorulan en önemli sorulardan biri, ısıyı düzenli kullanımdan ne kadar iyi idare edebildikleridir. Tam olarak Microsoft’un ele almak istediği şey de bu.

“Device Configuration-based Thermal Management Control” başlıklı yeni bir patentte Microsoft, farklı bir adım atacak. Her iki telefon bölümünde de eşit şekilde soğutulmalarına yardımcı olacak. Bu sayede çift ekranlı cihaz için bir termal yönetim kontrol sistemi üzerinde çalışıyorlar.

Birinci sıcaklık sensörleri grubu, cihazın daha soğuk tarafında bulunan sensörlere karşılık geliyor. Benzer şekilde, ikinci sıcaklık sensörleri, hesaplama cihazının sıcak tarafındaki sensörlere karşılık gelir. Bu, cihazın her tarafında sürekli olarak soğuk kalmasını sağlayacak.

Microsoft’un yaklaşmakta olan katlanabilir telefonundan daha fazla özellik bekleyebiliriz. Çünkü örnek alacağı cihazlar şu anda mevcut. Ancak şimdilik, Microsoft’un yeni cihazlarındaki yenilemeler için bir süre daha beklememiz gerekecek.