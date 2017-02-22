Microsoft Kritik Flash Güncellemesi Yayınladı

Microsoft, ‘kritik’ güvenlik derecelendirmesi ile işaretlenmiş bir sorunu gideren birden fazla Windows sürümünde Adobe Flash Player için beklenmedik bir güvenlik güncelleştirmesi yayımladı.

Güncelleme, Microsoft’un aylık Düzeltme Ekini geciktirmesinden bir hafta sonra, belirtilmemiş bir “son dakika sürümü” yayınladı. Şirket daha sonra geçen hafta yayınlayacağı güncellemelerin 14 Mart Salı günü yayınlanacak bir sonraki güncellemeye kadar bekletileceğini açıkladı.

Microsoft’un Flash sorununu düzeltme ekinin Mart ayının ortalarından daha erken yayımlanması, sorunun yeterince ciddi olduğunu gösteriyor.

TechNet güvenlik bültenine göre, güncelleme “Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Windows 10 ve Windows Server 2016’nın tüm desteklenen sürümlerine yüklendiğinde Adobe Flash Player’daki güvenlik açıklarını giderir”.