Android‘de Microsoft Launcher‘ın Beta sürümünü kullanıyorsunuz , bugün yeni özellikler eklendiğini görebilirsiniz. Cortana entegrasyonu Microsoft Launcher’a geçen ayki güncellenmede eklenmişti.

Sürüm 4.7‘deki en büyük özellik ise günlük özel arka planlar. Bunlar her gün Bing’den gelebilir veya kendi görüntülerinizi kullanabilirsiniz. Artık arka planlarınızı kaydırılabilir olarak da ayarlayabiliyorsunuz.

Bu güncelleme kilit ekran takvimi bildirimleri ve rozet bildirimlerindeki iyileştirmeler gibi bir dizi özelliği de içeriyor. İşte güncelleme ile gelen özellikler:

Günlük özel arka plan: Yalnızca Bing’den değil, artık kendi duvar kağıtlarınızdan günlük arka plan yapabilirsiniz!

Duvar kağıtlarınızı kaydırılabilir olarak ayarlanabiliniyor

Rozet bildirimleri: Belli uygulamalar için uygulama bildirim rozetleri kontrol edilebiliniyor.

Kilit ekranında takvim bildirimleri

UI ayarlamaları:

Basitleştirilmiş uzun basma ile uygulama içerik menüsüne ulaşım

Bir klasör oluşturmak için uygulama çekmecesindeki uygulamaları taşırken hem taşımayı hem de klonlama artık destekleniyor

Geri bildirim ve Yardım sayfasındaki hata giderildi

Microsoft Launcher‘ı güncellemek veya ilk kez yüklemek için buradan ulaşabilirsiniz. Bu sayfayı, beta programına kaydolmak için de kullanabilirsiniz. Güncelleme iki hafta içerisinde bütün Beta kullanıcılarına ulaşacaktır.