Microsoft, Minecraft: Pocket Edition için Adventure Time güncellemesini getiriyor

Son büyük güncellemenin Minecraft’ı vurmasından bu yana bir aydan biraz fazla bir süre geçti: Pocket Edition ve geliştirici Mojang, önümüzdeki haftalarda canlı yayınlanacak başka bir mash-up paketini şimdiden öğrendi.

Yeni Adventure Time güncellemesi Minecraft’ın tüm sürümlerine aynı anda itilecek, ancak kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı. İşte yeni güncellemenin tanımı, geliştiriciler tarafından alıntılandı:

“Finn’e insanı katılın ve Köpeği Jake’i Minecraft dünyasında diğerleri gibi yapın. Ooo’nun şeker vatandaşlarını tanıdık bazı düşmanlardan koruyun ya da Adventure Time evreninin renkli harikalarına amok verin.”

Adventure Time mash-up paketi ayrıca doku paketlerine ek olarak bir cilt paketi ve temalı bir dünya ile gelebilir. Ayrıca, Android ve iOS cihazlarda başlatıldığında 3.99 USD karşılığında piyasaya sürülecek, ancak önceki Chinese Mythology mash-up paketi maliyeti 5.99 $ ‘dır.

Umuyoruz ki, Mojang’ın Adventure Time güncellemesiyle ilgili planlarıyla ilgili daha fazla bilgi edineceğiz, bu nedenle Minecraft’ın yakında çıkacak oyun içeriği hakkında daha fazla bilgi için bizden ayrılmayın.