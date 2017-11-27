Microsoft, yaklaşık bir yıldır Office program paketinin bir Android Chromebook sürümünü geliştirmekte. Bununla birlikte, geliştirmenin başarılı olduğunu herkese şenliklerle ilan etmek yerine, Microsoft’un programı tüm kullanıcılar için sessizce yayınladı.

Chrome Unboxed‘a göre, uygulama Google Play Store‘dan edinilebilir. Asus Chromebook Flip gibi ekran boyutları 10.1 inçten daha düşük herhangi bir cihaz için ücretsiz. Microsoft, Android sürümünün tüm Chrome OS kullanıcıları tarafından kullanılabilmesini sağlamaya çalışıyor ve başarıya ulaşmış görünüyor. Samsung Chromebook Pro, Acer Chromebook 15 ve Acer C771’in kullanıcıları, uygulamanın cihazları için kullanılabileceğini bildirdiler.

Daha geniş ekranlı Chromebook kullanıcıları Microsoft Office 365‘i almaya devam edebilir ancak bunu yapmak için bir aboneliğe ihtiyaç duyacaklar. Bu, tablet boyutundaki cihazların ücretsiz olarak çalıştırılmasına izin veren mevcut Microsoft politikasına uygun ancak daha büyük birimlere sahip kullanıcılar, dokümanları oluşturmak, düzenlemek ve basmak için uygulamayı tam olarak açabilmeleri için biraz para kazandırmaya zorluyor.