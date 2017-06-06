Microsoft, Office for Mac 2011’in macOS 10.13 High Sierra’da Desteklenmeyeceğini Açıkladı

Microsoft’un Office 2016’yı Mac için çıkardığından beri neredeyse iki yıl geçti, nihayet Ekim 2010’da piyasaya sürülen Office for Mac 2011’in yerine geçti. Yayınlanmasından bu yana çok zaman geçtiği göz önüne alındığında, Microsoft’un eski sürüm verimlilik program paketine desteğini sonlandırması sürpriz değil.

Aslında, Microsoft müşterilerine bugün “Office for Mac 2011 paketi için Office’deki tüm uygulamaların 10 Ekim 2017’de desteğin sonuna ulaşacağını” hatırlattı. “Bu tarihten sonra hiçbir yeni güvenlik güncelleştirmesi, güvenlikle ilgili olmayan güncelleştirme, ücretsiz veya ücretli destek seçenekleri veya teknik içerik güncelleştirmeleri olmayacak.”

Microsoft’un hatırlatması, Apple’ın bugün yaptığı Worldwide Developer Conference’da MacOs işletim sisteminin son sürümü olan macOS 10.13 Sierra’yı piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra geldi. Ne yazık ki, hala Office for Mac 2011 kullananlar için bu kötü bir haber. Çünkü yeni işletim sisteminde bu program paketi hiç desteklenmeyecek.

Microsoft “Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Lync, macOS 10.13 High Sierra’da test edilmedi ve bu yapılandırma için hiçbir resmi destek sağlanmayacak” şeklinde açıklamada bulundu.

Aslında, High Sierra’da desteklenen tek Office uygulamaları, Office 2016 for Mac paketindeki uygulamalar olacak ve özellikle sürüm 15.35 veya sonrasına ihtiyacınız olacak.

MacOS 10.13 High Sierra’nın ilk geliştirici önizlemesi artık mevcut ve önümüzdeki birkaç hafta içinde daha geniş bir genel beta sürümünün bulunması bekleniyor.