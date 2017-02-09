Microsoft Project Rome SDK’sını Android İçin Yayınladı

Windows 10 Anniversary Update güncellemesi ile Microsoft, “Project Rome” gibi geliştirici merkezli bazı özellikleri de yayınladı. Platform, tüketiciler ve cihazları arasındaki hatları iyileştiren deneyimler sağlayarak, kullanıcıların ilgisini ve işletim sistemi veya form faktöründen bağımsız olarak arttırmayı amaçlıyordu.

Microsoft, Anniversary Update’te Remote Launch ve Remote App Services için Project Rome yeteneklerini ortaya çıkarttıktan sonra Android için Project Rome SDK‘yı duyurdu.

SDK’nın yeteneklerini göstermek için Microsoft, Windows aygıtları ve Android için bir uygulama geliştiren bir geliştiricinin kullanıcıların aynı Microsoft hesabında oturum açabileceklerini ayrıntılı olarak açıkladı. Geliştiriciler, Project Roma’nın yeteneklerinden yararlanarak, Remote System API‘sinin bulut üzerinden olduğu kadar aynı ağdaki diğer Windows cihazlarını keşfedeceği bir çözümü entegre edebilir ve böylece uygulama otomatik olarak bu cihazlarda başlatılabilir. Microsoft, Windows ve Android platformları arasındaki bu kesintisiz geçişin iki platform arasındaki “deneyim boşluğu”na köprü kuracağına inanılıyor.

Firma, Windows üzerinde çalışan uygulamaları Android cihazları üzerinden kontrol etmeye çalışıldığını ve bu özelliğin “yakında çıkacak” olduğunu açıkladı.

Microsoft, buradan indirebileceğiniz Android SDK’sının hem Java hem de Xamarin ile çalıştığını belirtildi.