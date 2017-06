Microsoft Project Scorpio’nun RAM Limitini Arttırdı

Microsoft, bu Pazar günü E3 2017’deki yeni Project Scorpio konsolunu resmen açıklayacak ve ilk kez 4K çözünürlüğü oyun etkinliğinde gösterecek. Şirket, octa-core işlemcisi ve 12GB GDDR5 RAM de dahil olmak üzere, Nisan ayında konsolla ilgili önemli ayrıntıları açıkladı.

Başlangıçta Microsoft, Scorpio’da 8GB RAM‘inin oyun oynama imkânı bulacağını ve geri kalan 4GB’luk setin Gösterge Tablosu’nu çalıştırmaya ve diğer sistem görevlerine odaklandığını ve konsoldaki tüm etkinlikler için sorunsuz çalışacağını söyledi. Ancak bugün, Microsoft oyun şefi Mike Ybarra firmanın oyun oynamak için fazladan bir gigabayt için gigabayt kilidini açtığını açıkladı:

We’ll keep tuning Scorpio to empower creators to share the best versions of their games. Unlocked extra GB of RAM for them, now 9GB of GDDR5

— Mike Ybarra (@XboxQwik) June 8, 2017