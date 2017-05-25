Microsoft Siber Güvenlik Şirketi Hexadite yi Alabilir

Yeni bir rapora göre, Microsoft‘un siber güvenlik firması Hexadite‘yi 100 milyon dolar karşılığında alabilir. Şirketin İsrail’de bir araştırma ve geliştirme merkezi var ve merkezi Boston’da. Rapor İsrail mali haber sitesi Calcalist‘te ortaya çıktı, ancak Microsoft ya da Hexadite satın alma hakkında yorum yapmadı.

Hexadite, daha küçük ağ saldırılarını sıralamak ve bunları ele almak için Yapay Zeka kullanmakta; büyük kuruluşlar her ay bu tür binlerce saldırıya maruz kalabiliyor.

Haberler, Asya’daki ve dünyanın geri kalanındaki birçok sistemi etkileyen WannaCry siber saldırısını takiben geliyor. Saldırıya ilişkin ilk büyük hedeflerden biri, hala Windows XP çalıştıran bilgisayarları kullanan İngiltere’nin NHS’iydi.

Hexadit, Hewlett Packard Ventures ve VC firmaları TenEleven ve YL Ventures gibi tanınmış birçok yatırımcıya sahip. Bugüne kadar, finansman için 10.5 milyon dolar kaynak harcanmış. Satın alma, giderek daha karmaşık korsan saldırılarına karşı artan tehditler karşısında, Microsoft’un siber güvenlik araştırma ve geliştirmesine 1 milyar doların üzerinde yatırım yapma planlarının bir parçası.

Satın alma tamamlandıktan sonra, Hexadite Microsoft’un İsrail şirketleri satın alımlarından en sonuncusu olacak. Geçmiş anlaşmalarda Aorato, Adollom ve Secure Islands bulunmakta.