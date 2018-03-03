Bugün Microsoft, önümüzdeki birkaç gün içinde daha eski cihazlar için optimize edilmiş olan Android için Skype‘ın yeni bir sürümünü kullanıma sunacağını açıkladı. Daha spesifik olarak, Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) ve Android 5.1 (Lollipop) arasında çalışan cihazları hedef alıyor.

Microsoft, yeni sürümün “disk ve bellek tüketiminde daha hafif” olduğunu ve bu da uygulamanın daha hızlı olacağını ve daha iyi görüntülü arama kalitesi sağlayacağını söylüyor. Daha az kaynağa ihtiyaç duyan uygulama nedeniyle, optimal olmayan ağ koşullarında daha iyi performans sağlıyor. Açıkçası, bu, eski ve düşük cihazlarda ve hücresel şebekelerin daha az gelişmiş olduğu gelişmekte olan ülkeler gibi bölgelerde daha iyi bir deneyim sunacaktır.

Google’ın 5 Şubat tarihli en son Android kullanım raporuna göre, tüm Google Play cihazlarının %42’si 4.0.3 ve 5.1 sürümleri arasında çalışıyor ve bu nedenle Microsoft’un bu kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak istediğini düşünüyoruz. Ek bir %0.3 hala 2.3.x Gingerbread’de. Bununla birlikte, 4.0.3’ten önceki herhangi bir şey resmi olarak Google Play Hizmetleri tarafından desteklenmiyor.

Cihazınızda zaten Skype kullanıyorsanız, bu güncellemeyi önümüzdeki birkaç gün içinde otomatik olarak görebilirsiniz. Elle yüklemek istiyorsanız, Play Store’da buradan indirebilirsiniz.