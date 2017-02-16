Microsoft Skype Uygulamasının Yeni Tasarımı ve Özellikleri Üzerinde Çalışıyor

Microsoft, birkaç yıldır bir dizi aygıt ve platform için Skype platformunu modernize etmek için çalışmakta ve ilerleme kaydetmesine rağmen hala düzeltilmesi gereken bazı sorunlar bulunmakta. Firma, Skype’ı, Android’de iletişim ve iletişim merkezine dönüştürme konusunda büyük planlar yapıyor; uygulamaya çağrı ve SMS dahili olarak geliyor. Ancak bu çalışmalar devam ederken, Microsoft mevcut uygulamayı da iyileştirmeye çalışıyor.

Uygulamanın yeni sürümü Android‘deki Skype Insiders programındaki kişilere zaten iletilmiş durumda. Yenileme çalışmalarının bir parçası olarak, uygulamanın tasarımı, Universal Windows App‘ten birçok ilhamla revize edildi ve Skype‘ın farklı platformlar arasında daha fazla tutarlılığı sağlandı. Simgelerin ve uygulamanın düzeni güncellendi ve Bing şu anda uygulamaya yerel olarak entegre oldu.

Bing, sohbet kullanıcı arayüzünde kendine ait ‘Bul‘ sekmesine sahip olacak ve sonuçları bir düğmeye dokunarak kolayca paylaşmanızı sağlayarak, uygulama içerisindeki içeriği aramanıza izin verecek. Üstelik, Giphy yoluyla GIF’leri ekleyebilir ve ayrıca Facebook’un ‘Reactions‘ özelliğine benzer bir dizi seçenekle belirli iletilere tepki verebiliyorsunuz.