Microsoft, son çıkardığı konsol Xbox One S ile gücüne güç kattı. Teknoloji devlerinden biri olan Microsoft alışılmışın dışında bir konsol tanıtmaya hazırlanıyor.

Microsoft‘un bilinen konsol’u Xbox pazarlama lideri Aaron Greenberg günümüz konsol teknolojisinin üzerinde çalıştıklarını ve ilerleyen zamanlarda bilinen konsol anlayışının değiştirileceğini açıkladı.

Phil Spencer, E3 sırasında bir duyuru yapmıştı. Yaptığı duyuruda Xbox One üzerinde çalışan şeylerin Project Scorpio ile uyumlu çalışacağını söylerken, teknoloji devi Microsoft‘un Project Scorpio‘ya has uygulamalar üretilmeyeceğini ifade etti. Ayrıca yapılan açıklamalarda VR teknolojisinin de yeni gelecek konsola tam uyumlu olacağı belirtildi.

Phil Spencer, yaptığı son görüşmelerde gelecekteki Xbox‘ların PC benceri olacağını da belirtti. Yaptığı açıklamalara gelecek olan Xbox‘ın konsol neslinin son sürümü olacağını da ifade etti. Greenberg, yaptığı açıklamalarda getirecekleri yeni teknolojinin kullanıcılar tarafından oldukça büyük bir ilgi göreceğini hatta bunun için büyük bir riske girdiklerini de belirtti.

Yeni teknolojide değiştirilebilir, yenilenebilir donanımlar ile kullanıcılara sunulacağı, sahip olunan şeylerin artık kaybolmayacağını ve ileriye taşınacağının da garantisini verdi. Gelecek konsolun son nesil olacağını ve üstüne yeni bir teknolojinin gelmeyeceğini ifade eden Greenberg kullanıcıları heyecanlandırdı.

Yapılan açıklamalarda asıl amacın Xbox‘ın açık ara önünde bulunan PS4‘ü yakalamak olmadığı belirtildi. Açıklamada dikkat çekici nokta zaten böyle bir amaca gerek duymadıklarını çünkü yeni teknolojinin PS4‘ü rakip bile görmeyeceği düzeyde olacağı belirtildi. Günümüz teknolojisinden çok farklı bir platform üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Greenberg bunların yanı sıra konsol satışlarında iyileşmeler olduğunu Xbox One‘ın Temmuz ayından itibaren yüzde 18’lik bir artış sergilediğini belirtti.