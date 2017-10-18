Microsoft, amiral gemisi dizüstü bilgisayarının yeni bir sürümünü tanıttı. Surface Book 2. Yeni makine, güncellenmiş iç tasarımı, güncellenmiş bağlantı, gelişmiş pil ömrü ve şimdi iki boyutta.

Surface Book 2, daha fazla performans ve pil ömrü için her iki tarafa bakacak şekilde klavyeye takılabilen kendi işlemcisi ve pile sahip çıkarılabilir bir tablet ekranıyla, orijinal modele çoğunlukla benziyor. Dizayn, klavyeden küçük şekillerde güncellendi ve bu biraz daha iyi çalışmasını sağladı.

Ancak en büyük yeni özellik, yeni Surface Book 2’nin 13,5-inç ve 15-inç boyutlarında üretilmesidir. Küçük model 3000×2000 piksel ekrana ve daha büyük model 3240×2160 piksel ekrana sahip ve her ikisi de dokunmatik ekran özelliğine sahip. Yeni Surface Pen ve Surface Dial ile uyumludur. 15 inçlik model, fanlar için ekran boyunca havalandırma özelliğine sahip ancak 13.5 inçlik model fan içermiyor.

İşlemci olarak her iki model de 7. nesil Intel ‘Kaby Lake’ işlemcilerinin yanı sıra yeni 8. nesil Intel ‘Coffee Lake’ işlemcileriyle güçlendiriliyor. 13.5 inçlik modelde bulunan Core i5-7300U Kaby Lake’dir ancak 13 inç ve 15 inç modellerinde de yeni Core i7-8650U, işlemci seçeneği bulunuyor.

Grafik açısından 13.5-inçlik model, Intel HD Graphics 620 (Kaby Lake), Intel UHD Graphics 620 (Coffee Lake) veya NVIDIA GeForce GTX 1050 (2GB) özelliklerine sahip. 15 inç modelde ise Intel UHD Graphics 620 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) ekran kartı seçenekleri mevcut.

Her iki model de 8GB veya 16GB 1866MHz LPDDR3 bellek ile 256GB, 512GB veya 1 TB solid state depolama seçenekleri bulunuyor.

Bağlantı açısından, yeni makinelerde iki adet USB-A 3.0 portu, bir adet USB-C portu, SD yuvası, kulaklık girişi ve tescilli Surface konektörü var. Thunderbolt desteği yok.

Microsoft, yeni makinelerle pil ömrünü uzatıyor ve klavye takılı halde tablet modunda 17 saat video oynatıyor.

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13.5 inçlik model için fiyat 1499 $’dan ve 15 inçlik model için 2499 $ ‘dan başlıyor. Ön siparişler 9 Kasım’da başlayacak ve cihazlar 16 Kasım’da satışa çıkacak